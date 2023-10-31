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東洋置地、瑞斯麗飯店管理品牌攜手 打造12翫俱樂部

經濟日報／ 記者陳美玲/即時報導
東洋置地董事長李宜晉(右)今（31）日與瑞士「瑞斯麗Swisstouches Living」CEO 執行長MR.LARMOUR(左)共同簽訂嘉義「東洋置地12翫俱樂部」合作合約。記者陳美玲／攝影
東洋置地董事長李宜晉(右)今（31）日與瑞士「瑞斯麗Swisstouches Living」CEO 執行長MR.LARMOUR(左)共同簽訂嘉義「東洋置地12翫俱樂部」合作合約。記者陳美玲／攝影

東洋置地今（31）日宣布與瑞士瑞斯麗酒店管理品牌Swisstouches Living正式簽約，兩造共同攜手打造位於嘉義的「東洋置地12翫」案，並由東洋置地董事長李宜晉、瑞士「瑞斯麗Swisstouches Living」CEO 執行長MR.LARMOUR共同簽署。

身為東洋建設第二代，同時是棕梠湖高爾夫球場執行長，也是現任李宜晉建築師事務所、昴星團整合設計團隊的首席建築師的李宜晉表示，看好台灣未來休閒不動產的發展趨勢，他與多位資深建築專業者創立東洋置地，首案將於棕梠湖高爾夫球場旁半山、打造12棟建築－「東洋置地12翫俱樂部」，新案結合建築、景觀、室內設計整體規劃，是台灣唯一位處高爾夫球場半山的別墅，更是國内唯一的量身訂製、注文渡假別墅。

在日本、所謂「注文住宅」亦即「買地蓋屋」，客戶可根據個人需求，客製化、量身打造符合自身需求的住宅；過程為，消費者先買一塊地，然後委由建築公司設計、打造屬於自身獨一無二風格的住宅。

擁有早稻田建築博士專業學歷的李宜晉指出，「東洋置地12翫俱樂部」基地約4,000坪，共規劃12戶，每戶擁有獨立建照丶景觀設計，每戶地坪從270~629坪不等，總銷約28-30億元，採客製化量身打造的建築，首棟建築預計明年上半年完工。

「東洋置地12翫俱樂部」是由東洋置地擘劃，除了選購土地委託設計，與日本知名的建築設計公司Earnest Architects合作外，軟體部份引進瑞士大管家機制，委由超過百年酒店管理經驗的瑞士瑞斯麗酒店管理品牌Swisstouches Living管理服務。

瑞士瑞斯麗酒店管理品牌Swisstouches Living的CEO 執行長MR.LARMOUR表示，SHGI是一家聯合多家公司的國際聯盟組織，旗下擁有瑞士瑞斯麗酒店管理公司，總部位於瑞士阿爾卑斯山下，旨在為全球客戶提供瑞士一流的酒店管理與服務。

瑞斯麗飯店管理公司是目前全球發展最快、規模最大的酒店管理品牌，其辦事處和酒店專案遍布世界各地。

MR.LARMOUR指出，很高興Swisstouches Living有機會踏上台灣，並與「東洋置地」合作，期待在這入選英國年鑑世界百大高爾夫球場的「棕梠湖高爾夫球場」內，將有12棟的「東洋置地12翫俱樂部」建築中，注入瑞斯麗酒店管理服務，將康養理念和世界級標準與品質服務融入建築，另外服務也將融合、規劃各種主題之旅，包括騎馬、搭乘遊艇、小吃美食之旅等私人活動。

東洋置地董事長李宜晉(右)今（31）日與瑞士「瑞斯麗Swisstouches Living」CEO 執行長MR.LARMOUR(左)共同簽訂嘉義「東洋置地12翫俱樂部」合作合約。記者陳美玲／攝影
東洋置地董事長李宜晉(右)今（31）日與瑞士「瑞斯麗Swisstouches Living」CEO 執行長MR.LARMOUR(左)共同簽訂嘉義「東洋置地12翫俱樂部」合作合約。記者陳美玲／攝影
東洋置地董事長李宜晉(右)今（31）日與瑞士「瑞斯麗Swisstouches Living」CEO 執行長MR.LARMOUR(左)共同簽訂嘉義「東洋置地12翫俱樂部」合作合約。記者陳美玲／攝影
東洋置地董事長李宜晉(右)今（31）日與瑞士「瑞斯麗Swisstouches Living」CEO 執行長MR.LARMOUR(左)共同簽訂嘉義「東洋置地12翫俱樂部」合作合約。記者陳美玲／攝影

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