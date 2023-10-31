力積電 JSMC 首座晶圓廠落腳宮城縣 選定仙台預定廠址
力晶積成電子製造股份有限公司（6770）(力積電)、SBI Holdings, Inc.、日本宮城縣及JSMC公司今（31）日簽訂合作備忘錄，確認JSMC首座晶圓廠，將選定日本宮城縣黑川區大衡村的第二北仙台中央工業園區為預定廠址。
據了解，今年8月力積電與SBI合資成立了JSMC株式會社，並展開在日本籌設晶圓廠的作業。經過與候選地點的市政府廣泛討論和多次現場考察，綜合考慮了多項因素，包括：供水、排水、高壓供電、物流能力等基礎設施的穩健性，以及園區抵禦自然災害的能力、週邊生活環境的品質、以及未來產學合作的潛力，最後選定仙台北部第二中央工業園區作為廠址。待日本政府公告對此晶圓廠投資案的補貼金額後，相關各方將再確認這項合作備忘錄生效，並依計畫展開建廠作業。
力積電表示，SBI正致力於與日本政府、宮城縣、合作夥伴與相關金融機構密切配合，洽談在日投資各項細節，待具體化後將公布更多訊息。
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