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高雄秋刀魚、石斑魚、鱸魚吸引國際買主 創千萬商機

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
高市海洋局在高雄國際食品展推出「高雄海味鱻樂園」，現場有翰品酒店主廚料理秀，吸引民眾搶先品嚐高雄海味料理。記者王勇超／翻攝
高市海洋局在高雄國際食品展推出「高雄海味鱻樂園」，現場有翰品酒店主廚料理秀，吸引民眾搶先品嚐高雄海味料理。記者王勇超／翻攝

高雄市海洋局在今年「高雄國際食品展」主打高雄海味鱻樂園主題，其中以秋刀魚、石斑魚、鱸魚產品，最受來自美、加、澳、日、韓及東南亞國家的批發商、通路商、餐廳業者，及國內連鎖業者、電商平台、團購主、餐廳、尾牙送禮的買家青睞，海洋局說，現場銷售合併預期採購媒合商機6600萬元，「成果豐碩！」

海洋局代理局長黃登福說，海洋局以「高雄海味」品牌積極行銷高雄精選水產品，今年高雄海味專區22家業者參展、展期共4日，現場零售額與未來商業訂單營業額合計達6600萬元，可見疫後買氣逐漸回溫。

黃登福表示，參展的高雄在地精選水產廠商均受到國內外買家的高度關注；來自加拿大、泰國、柬埔寨與日本批發業者對秋刀魚、即食粥品非常有興趣，美國對在地漁會的石斑魚湯、鱸魚片等皆積極洽談中，可見台灣自製、無添防腐劑的高品質商品，獲得眾多買主及消費者的喜愛與肯定。

海洋局說，來自國內的連鎖通路商、餐廳與批發商，網路電商平台在這次展覽中，積極與海洋局的輔導業者洽談後續合作，包含漁會開發的精選產品也成為尾牙送禮的伴手禮首選，像龍虎石斑、龍膽石斑、烏魚子、午仔魚、石斑魚等加工產品，都相當受到歡迎。

海洋局在今年海味專區4天共舉辦19場產品推廣會及3場人氣爆棚的名人、名廚料理秀，展期第3天邀請到全方位藝人「百搭藝人 巴鈺」與順億超低溫業者一起手作DIY教學切生魚片，與現場民眾親切互動，人氣話題「烏魚子爆米花」吸引民眾嘗鮮。

海洋局指出，高雄市是擁有我國漁撈、養殖及水產加工等漁業產業群聚最重要的城市，期許明年高雄國際食品展將廣納更多來自各國的買家齊聚蒞臨，讓更多更好的高雄海味商品能由台灣行銷至國際，未來海洋局也會持續推廣高雄海味商品。

參加高雄國際食品展的業者，在海味專區向民眾介紹產品。記者王勇超／翻攝
參加高雄國際食品展的業者，在海味專區向民眾介紹產品。記者王勇超／翻攝
高雄市海洋局在今年「高雄國際食品展」主打高雄海味鱻樂園主題，吸引國內外買家參觀，現場銷售合併訂單營業額達6600萬元。記者王勇超／翻攝
高雄市海洋局在今年「高雄國際食品展」主打高雄海味鱻樂園主題，吸引國內外買家參觀，現場銷售合併訂單營業額達6600萬元。記者王勇超／翻攝

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