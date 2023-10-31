旺季仍旺 永慶：10月房市買氣連四升

永慶房產集團統計內部交易資料指出，10月全台交易量較9月小增5%，旺季仍旺。

六都與9月相比，台北月增13%，新北成長7%，桃園月增4%，新竹縣市成長2%，台中增加10%，台南與高雄分別月增6%與2%。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，國內景氣燈號睽違10個月後再轉呈黃藍燈，顯示經濟景氣有好轉跡象，目前房市回歸供需基本面，加上年底購屋旺季來臨，民眾購屋轉趨積極。

此外新青安優惠貸款上路後，讓首購族或符合新青安優惠貸款資格的自住族群，猶豫期縮短，加快腳步進場；而換屋、長期置產需求近期也有活躍跡象，讓10月房市交易月增5%，且已是連四月成長。

若與去年10月同期相比，陳金萍說明，全台房市交易量增28%，台北年增27%，新北成長23%，桃園年增32%，新竹縣市量增33%，台中成長36%最多，台南年增13%，高雄則成長28%。

去年8月兩岸關係轉趨緊張，加上央行連續升息、以及九合一大選前的狀況下，市場觀望氣氛濃厚，猶豫期拉長，自8月後房市交易量都處於相對低檔，而今年在中美關係緊張情勢緩和下，經濟情勢與房市政策影響漸淡化，讓房市回歸供需基本面，今年10月全台交易量表現較去年同期大增逾二成，桃園、新竹縣市與台南甚至成長超過三成。

陳金萍表示，第四季房市有總統大選選戰、全球經濟局勢等變數，不過，目前平均地權條例已上路，房市政策衝擊淡化，雖仍有囤房稅2.0修法進行中，但對於整體房市衝擊不大，目前房市交易以自用、長期置產為主力，量能穩定。

根據內政部最新統計，今年1-9月全台建物買賣移轉棟數21.9萬棟，年減10.3%，量縮幅度已收斂至一成左右，顯示今年下半年房市表現優於去年同期，雖今年房市交易量縮格局已確立，但量縮幅度仍有再收斂至個位數的機會。

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