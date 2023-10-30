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2023台中工具機展將登場 郁成企業展出代理精選品牌

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
耐久的新產品星艦定位鑽，強化刀尖切削受力強度，壽命提升。郁成企業提供
耐久的新產品星艦定位鑽，強化刀尖切削受力強度，壽命提升。郁成企業提供

由經濟日報主辦的2023年台中工具機展(TIAE)將於11月3日至7日展出，台灣精密工具技術專家-郁成企業，將展出代理的精選品牌，包括耐久(Nine9)和廣傑(KOJEX)，這兩個品牌不僅不斷創新產品，還注重環保，在製程中盡力減少材料浪費，降低碳排放，實現更有效率穩定的生產。

本屆台中工具機展將全面呈現國內機械工業、工業4.0技術及智慧機械的最新發展和創新，匯聚行業頂尖的企業和專家，展覽將分為四大專區，包括工具機、五金暨配組件、自控檢測、軟體暨產學合作，提供一個全方位的平台。

延續前一屆的成功熱潮，今年的展會將進一步擴大其影響力，加強上游、中游和下游整合，並包含週邊產業，以完整呈現機械產業的整個價值鏈。

包括郁成企業、富豪機電、曜豐精機、向揚工業、益詮精密、新虎將機械等指標廠商參展，並邀集台灣切削刀具研發製造協會、台中市軸承商業同業公會和台中市表面處理協進會共襄盛舉。

展會匯聚了製造、機械、精密科技、五金配組件，形成產業供應鏈，這不僅有利於機械產業的發展，也有助於刺激整個產業的生產，同時對資本市場的活絡產​​生正面影響。

其中，郁成企業也將於4042號攤位展出，郁成企業一直是工業界的重要雙向溝通渠道，專注於精密關鍵工具領域，強調了解各種工具技術和產品，並透過多元協調與整合，提供產業應用解決方案，協助客戶優化生產製程，提高整體效率。

在此次展會上，郁成企業將展出代理的精選品牌，包括耐久(Nine9)和廣傑(KOJEX)，這兩個品牌不僅不斷創新產品，還注重環保，在製程中盡力減少材料浪費，降低碳排放，實現更有效率穩定的生產。

耐久的新產品星艦定位鑽，強化刀尖切削受力強度，壽命提升，讓生產效率大幅提升，從而大幅減少碳排放，耐久持續進化本身的產品，也與其他競爭產品做出區隔。

後拉式夾頭的創始者廣傑，在削價競爭激烈的戰場，反其道而行，持續與客戶對話，增加客戶需的尺寸規格和其他運用，且進化產品的結構，使其更堅固、耐用，讓客戶對其留下「廣傑的刀柄就是剛性最好、抗震性最好、結構最耐用」的優良印象，產品廣泛應用於技術精密的航太業與半導體產業。

2023年台中工具機展將於11月3日至7日展出，展覽地點在台中國際展覽館，位於交通樞紐，串連南北，近鄰國道一號、國道三號、中彰快速道路，周邊停車位超過1萬個，方便客戶開車前來看展，展會也緊臨高鐵台中站、台鐵新烏日車站與台中捷運綠線高鐵台中站，民眾可多加利用大眾交通工具前往。

台灣精密工具技術專家-郁成企業，將在台中工具機展中展出代理的精選品牌。郁成企業提供
台灣精密工具技術專家-郁成企業，將在台中工具機展中展出代理的精選品牌。郁成企業提供

工具機 碳排放

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