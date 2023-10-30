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傳出鼓勵員工優退 南亞：絕無強迫、更無裁員的打算

經濟日報／ 記者魏鑫陽／台北即時報導

南亞（1303）員工近日向媒體爆料，據內部公文簽呈顯示，公司鼓勵資深員工在11月30日前申請優退，最高加發五個月薪資；員工憂心接下來會是裁員。對此南亞第一時間澄清說明，強調是員工依自行意願申請退休，絕無所謂強迫同仁退休或裁員之情事。

南亞董事長吳嘉昭表示，過往就曾實施過優退，而這次是因為台灣整個產能利用率比較低的原因，所以才有這次的優退計畫，「這不是強迫性的、是鼓勵優退，沒有點名、沒有限定人數，不退也沒關係，都是員工自行決定。」當然也沒有裁員的計畫。目前預期電子材料明年市況可望好轉。

吳嘉昭指出，電子材料產業目前狀況的確是比較弱，而南亞在大陸產能是大於台灣，目前大陸產能利用率約八成、但台灣僅六成多。但是目前電子材料主要市場是以大陸為主，即使台灣生產的也要銷售到大陸去，所以今年電子材料部分，台灣營收佔比約35%、大陸約65%。

不過，大陸因為人工、能源等成本都比較低，加上就近市場，所以大陸電子材料是有小賺，但是在台灣，因為開動率低所以小虧。所以要銷到大陸的話，還是需要靠高值化、高端的產品，像是南亞的銅箔、銅箔基板等比較高端的產品才會在台灣生產，所以才造成台灣廠人力過剩，才有這波的鼓勵優退。

記者詢問台塑、台化及台塑化是否也有類似的優退計畫，3家公司皆回應目前並無相關規劃，一切都按企業既有機制進行。

南亞 裁員 台塑化

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