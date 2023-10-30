商總促成台港兩家科技新創產業品牌 串接國際新商機

為強化台港新創科技合作，全國商業總會今（30）日舉辦「品牌金舶獎騰雲科技、與港商BOXS品牌輸出海外簽約儀式」，由理事長許舒博擔任見證人，希冀透過科技為服務產業增添營收效益，共同創造與提升觀光導客的數位技術。

許舒博表示，全球產業發展已邁向第四次工業革命，以數位化、自動化、人工智慧化為主，為加速產業轉型升級，品牌金舶獎為國內與海外優質品牌企業的交流平台，讓台灣品牌在世界發光發熱，選拔包含「綠色永續組」、「國際授權潛力組」、「服務創新組」，有些企業蘊含科技AI的能量，可提供快速、簡便、與提升效率的應用方案。

為協助產業數位轉型發展，商總於2021年成立「科技與數位應用委員會」邀請金融科技專家劉先覺擔任主任委員，另於委員會設立「協助投資發展處」，由香港商金通策略有限公司台灣負責人蔣光澤擔任執行長，推動商總各層級組織體系下的企業應用數位科技，促進產業升級與創新，尤其服務業歷經三年疫情衝擊，「科技與數位應用委員會」用心發掘台灣科技新創品牌輸出海外，於今年促成品牌金舶獎騰雲科技與BOXS建立跨國策略性合作。

騰雲科技服務公司董事長梁基文表示，今年除於櫃買中心掛牌上櫃外，更接連獲得國家產業創新獎、品牌金舶獎與優良商人獎項的肯定，成為台灣軟體品牌輸出海外的標竿。提供大型百貨、大型連鎖整合客流、商流、金流一站式解決方案，海內外主要客戶有遠東百貨、新光三越、三井、永旺等知名百貨商場。

香港商BOXS創辦人李梓澄表示，BOXS專注成為SaaS POS服務供應商，致力消除使用系統上的困難，整合呈報業務狀況，現已在亞洲各區開設分公司，讓品牌能輕鬆部署輸出國際。

本次簽約，BOXS透過加入騰雲的國際合作夥伴方案生態系，將促使國際軟體品牌彼此賦能加速海外拓展。此合作不但讓雙方可提供更全面的解決方案於現有的市場客戶，更可擴大發展亞洲各地的場域導入彼此的技術，期望彼此擴大市佔，共創雙贏。

許舒博進一步表示，未來商總會繼續推動產業的數位升級，引進國際資源對接，為台灣新創科技尋求更多海外商機資源，提升我國品牌科技新創產業的競爭力，本次促成「騰雲科技」及「BOXS」科技新創跨國合作，說明數位轉型服務商機非常大，商總很樂意扮演推手。

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