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台塑再發聲明 總裁王文淵未在臉書貼文 民眾勿受騙

經濟日報／ 記者魏鑫陽／台北即時報導

網路詐騙猖獗，不少企業主、名人常成為被冒用的對象。台塑（1301）企業今（30）日再發聲明稿，強調總裁王文淵從未以個人身分在臉書公開貼文或贊助廣告，亦未在Youtube、Line或其他平台經營群組、粉絲頁或社團，請大眾切莫輕信網路廣告，以免受騙。

以下是台塑企業聲明稿全文：

一、本企業總裁王文淵先生從未以個人身分在臉書公開貼文或贊助廣告，亦未在Youtube、Line或其他平台經營群組、粉絲頁或社團。

二、任何使用王文淵總裁名義在前述平台、網頁或社團發佈相關投資、飆股或其他任何高獲利之訊息，均係不肖人士詐騙手段，請大眾切莫輕信，以免受騙。

三、對上開不法詐騙行為，本企業及王文淵總裁將追究相關民刑事責任，絕不寬貸。

四、社會大眾有任何疑問，請撥165反詐騙專線即時查證，以免受騙上當。

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