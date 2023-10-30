地上權開標 曾買下乖乖的他砸16億掃南部三土地

國產署今年第三批國有地上權今（30）日開標，14宗土地共標出七宗，標脫率50%。其中，近年崛起的三地集團董事長鍾嘉村，分別以個人、三地開發地產名義，合計砸近16億元標下南部三宗土地，是此次大贏家；另麗寶集團則標下兩宗，全聯實業標下一宗。

國產署今年9月在北中南共推出14宗地上權招標，今日開標結果標脫七宗，等於有半數標脫，其中北部標脫三宗、南部四宗，中部標的則全數槓龜，合計標脫權利金約27.9億元。

其中，鍾嘉村以個人名義標下兩宗土地，其一是台南市安平區漁光段商業區土地，出價約3.38億元、比底價分別高出100萬元，溢價率僅約0.3%；其二是位於屏東縣屏東市香揚段商業土地，出價1.03億元，更只比底價高出1萬元，溢價率幾乎為0。

另外三地開發地產則以約11.42億元標下台南東區平實段土地，溢價率也僅0.07%。鍾嘉村以個人、公司名義共砸約16億元，溢價率都不高，出價相當精準。

鍾嘉村創立三地集團，旗下業務廣泛，涵蓋土地開發、食品、能源等，2019年入主老牌食品大廠乖乖，被形容為神秘買家，近年更在南部積極獵地。

此外麗寶集團旗下的名軒開發、建義建設則分別標下台北市中正區南海段商業區土地、台北市大安區懷生段住宅土地，合計共6.5億元。

同樣是地上權常客的全聯實業，此次則出手宜蘭羅東標的，出價約2.7億元，溢價率約4%。

至於此次溢價率最高的標的位於台南市安平區，是由知名家電品牌聲寶公司出價約2.8億元、溢價率約13.3%。

此外，北市中正區一宗位於西門商圈土地，原本推出時備受看好，底價達9.3億元，但開標結果乏人問津；另外中部標的也罕見全數槓龜，所推出的三宗土地全數流標。

商品推薦