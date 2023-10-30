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兩大百億級交易挹注！前10月雙北商辦交易量520億 創近10年同期新高

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
雙北辦公市場加總前十個月成交規模，刷新十年來同期新高。圖／信義全球資產公司提供
雙北辦公市場加總前十個月成交規模，刷新十年來同期新高。圖／信義全球資產公司提供

年底來到商用不動產成交旺季，擁有雄厚資金的買方陸續進場，今年第4季初，雙北辦公市場雙雙出現重磅交易，信義全球資產統計，今年前10月上市櫃法人購置雙北辦公室交易達520億元，為近十年同期新高。

信義全球資產公司總經理林三智表示，觀察近期商用市場，無論是自用或投資型買方，都相當關注辦公類型產品，企業主購置商用不動產思維轉向「自用兼置產」，重視標的收租效益、增值空間，強化資產配置上的靈活與彈性。

今年10月出現兩筆辦公交易大案，台北站前商圈的基泰忠孝大樓以125億元整棟售出；新北市則有鴻海（2317）集團出手，以75億元購入中工雲宇宙AI園區萬坪廠辦。

今年前10月台北辦公室交易額為350億元，較去年同期持平。基泰建設子公司君匯開發、京匯開發以125億元處分位於忠孝西路上的基泰忠孝大樓，買方為自然人，這也是台北今年出現第三筆整棟辦公室交易；同一條路上的和泰產險大樓，在今年6月，也被財團法人陳啟川先生文教基金以13.27億元包棟買走，顯示台北西區在雙子星開發案加持下，吸引高資產買方提早插旗卡位。

觀察台北辦公室交易件數及區域分布，有近三成交易落在內湖，林三智分析，內科有產業群聚效益，仍是企業最愛進駐的辦公熱區，隨著買氣攀高，也吸引收益型買方進場投資收租。

新北辦公市場同樣相當熱鬧，今年前10月新北辦公室交易額為170億元，年增158%，增長幅度顯著。近期新北商用市場鎂光燈都聚焦在土城工業區，鴻海集團旗下子公司鴻運科簽署預購意向書，以75億元購入超過一萬坪中工雲宇宙AI園區，刷新土城廠辦交易天花板。此外，變壓器用油製造商益州集團本月也宣布在土城斥資7億元，打造企業總部。

林三智分析，辦公市場不再只有台北商業區一枝獨秀，新北產業需求強勁，激勵建商進場興建優質辦公產品，且買方以具有地緣性的企業為主，這些產業在地耕耘多年，因應公司成長需要增加辦公空間、設立企業總部，也多會選擇在發跡地或鄰近區域，如此可不改變員工既有通勤習慣，也可減省公司搬遷成本。

林三智說明，因應國際金融環境變化，企業傾向將資金做多元配置，以分散風險、提升財務韌性，商用不動產具抗通膨優勢，成為高資產客群資金停泊點。因此，過去企業主在評估購置辦公室時，只會考量營運需求，現在多了「自用兼置產」的思維，同步會考量購入標的是否具備增值空間、出租效益等，可以成為公司穩健保值的資產。

資料來源／信義全球資產公司
資料來源／信義全球資產公司

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