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鼓勵優退後接下來會裁員？ 南亞：絕無強迫退休或裁員
南亞員工爆料，近日內部一份公文簽呈，鼓勵資深員工11月30日前申請退休，員工擔心接下來就是裁員。對此，南亞發出聲明澄清，絕無所謂強迫同仁退休或裁員之情事。
南亞員工爆料指出，流傳的公文鼓勵資深員工11月底前申請退休，依年齡條件不同，其中以55歲以上未滿60歲最高，可享較法規規定外加發5個月薪資，生效日為今年12月20日之前。
南亞表示，鑑於整體電子業景氣下滑，公司為訂單式生產型態，深受景氣波動影響，面對嚴峻的經營環境，現階段已採取減產及部份產線整併停產等因應措施，進行人力工作安排調整，並在優於法令之前提下提出優惠方案鼓勵員工依自行意願申請退休，絕無所謂強迫同仁退休或裁員之情事。
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