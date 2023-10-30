快訊

種出冠軍米賺不到基本薪資 退休士官長笑：做身體健康

以色列盼巴勒斯坦自治政府重返加薩 巴總理提「1條件」：否則免談

傳奇歌后陳淑樺曾傳失智…消失25年露面了！密友吐近況

聽新聞
test
0:00 / 0:00

針對傳出優退一事 南亞第一時間發澄清新聞稿

經濟日報／ 記者魏鑫陽／台北即時報導
南亞董事長吳嘉昭。聯合報系資料照
南亞董事長吳嘉昭。聯合報系資料照

針對媒體報導，南亞（1303）電子材料部門已經開始實施優惠退休一事，公司罕見地第一時間發出澄清說明新聞稿，強調是員工依自行意願申請退休，絕無所謂強迫同仁退休或裁員之情事。

南亞澄清說明新聞稿全文如下：

鑑於整體電子業景氣下滑，本公司為訂單式生產型態，深受景氣波動影響，面對嚴峻的經營環境，現階段已採取減產及部份產線整併停產等因應措施，進行人力工作安排調整，並在優於法令之前提下提出優惠方案鼓勵員工依自行意願申請退休，絕無所謂強迫同仁退休或裁員之情事。

退休 南亞

延伸閱讀

車用鏈叫苦 人力、產能告急

11月初遊韓注意！首爾地鐵即將「大罷工」 工會抗議公司過度裁員

美國擴大晶片管制 AMD中國傳裁員

一帶一路成果豐 卻令多國陷債務危機

相關新聞

鼓勵優退後接下來會裁員？ 南亞：絕無強迫退休或裁員

南亞員工爆料，近日內部一份公文簽呈，鼓勵資深員工11月30日前申請退休，員工擔心接下來就是裁員。對此，南亞發出聲明澄清，...

針對傳出優退一事 南亞第一時間發澄清新聞稿

針對媒體報導，南亞（1303）電子材料部門已經開始實施優惠退休一事，公司罕見地第一時間發出澄清說明新聞稿，強調是員工依自...

都更夯！平均基地面積破千坪 房價頻破天花板

內政部統計資料顯示，都更核定案平均基地面積近年快速擴增，最近三年核定件數204件，占近十年都更案的33%，每案平均面積也...

兩大百億級交易挹注！前10月雙北商辦交易量520億 創近10年同期新高

年底來到商用不動產成交旺季，擁有雄厚資金的買方陸續進場，今年第4季初，雙北辦公市場雙雙出現重磅交易，信義全球資產統計，今...

訂單傳捷報 長庚國際鋰電芯啟動擴產 問鼎龍頭

由台塑集團創辦人王永慶的長女王貴雲創立的長庚國際，投入鋰池芯及電池芯研發和生產，在軟包電芯的自製材料配方、安全性受國際肯...

和雲行動服務線上旅展 挑戰年度最殺折扣和運租車券48折起

「和雲行動服務」線上旅展即將於11月1日至11月7日快閃登場，隨租最便利好夥伴-iRent共享汽機車及計畫性出遊最佳拍檔...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。