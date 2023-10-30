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電動車充電商機及大陸工業逐漸復甦 銅價低檔反彈回升

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

街口投信表示，由於市場持續看好電動車的充電商機，使得許多能源公司紛紛開始跨入電動車充電器的市場。根據媒體報導，近期英國石油公司(BP.L)的電動車充電器部門正在訂購價值1億美元的特斯拉(TSLA.O)超快充電器，以便在美國推出充電服務。該公司表示，首批充電收費站將在休士頓、鳳凰城、洛杉磯、芝加哥和華盛頓安裝，並計劃在2030年底前，投資高達10億美元在全美建設充電站。

此外，大陸官方為了挽救中國經濟的發展，正加大力道刺激基礎設施支出和鼓勵經濟增長。有消息人士表示，大陸上周二批准額外發行略高於人民幣1兆元（約1,370億美元）的主權債務。而該項主權債有將近一半的資金將用於水利防洪建設，其餘資金則將用於災後的重建和建設高標準農地。

隨著大陸官方推出一系列支持性政策措施，9月中國工業企業利潤連續第二個月上升，增添經濟穩定復甦的跡象。根據中國國家統計局上周五公佈的數據顯示，今年前九個月，中國工業企業利潤年減9%，降幅較前八個月的11.7%持續縮減，顯示出大陸的工業正在持續復甦中。

另外值得留意的是，根據路透社的報導，先前巴拿馬政府批准一項新的採礦計畫，將一個大型銅礦的營運期限延長了20年，但是受到數千名抗議者走上街頭批評該交易以及礦場的環境成本等因素，巴拿馬政府因而下令停止新的採礦計畫。巴拿馬政府的採礦禁令不但會影響到巴拿馬的經濟，也將衝擊到全球銅礦的供應。

巴拿馬 電動車

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