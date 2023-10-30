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第六屆麗寶國際雕塑雙年獎 台灣藝術家戴素貞奪金獎

經濟日報／ 記者何秀玲／台北即時報導
「第六屆麗寶國際雕塑雙年獎」昨（29）日揭曉，由台灣藝術家戴素貞以作品《浪花》奪得金獎。麗寶文化藝術基金會／提供
「第六屆麗寶國際雕塑雙年獎」昨（29）日揭曉，由台灣藝術家戴素貞以作品《浪花》奪得金獎。麗寶文化藝術基金會／提供

「第六屆麗寶國際雕塑雙年獎」昨（29）日在國家兩廳院音樂廳揭曉，由台灣藝術家戴素貞以作品《浪花》奪得金獎，而本屆銀獎由義大利藝術家Selene Frosini作品《Thourgh the orizon》獲得，羅馬尼亞藝術家Petre-Virgiliu Mogosan作品《FRAGMENT OF EXISTENCE》與土耳其藝術家Ümit Turgay Durgun的作品《Kiss of Life》並列銅獎。

此屆共有25個國家、138件作品參與角逐。12年來已累計全球63個國家，1,152位的優秀藝術家共襄盛舉，選拔出91位的獲獎者，再次突破麗寶國際雕塑雙年獎的歷年紀錄。

金獎得主戴素貞表示，浪花這件作品是用回收的寶特瓶壓成塑料來創作，想要傳遞的是，在藝術作品及許多事情上，人都扮演著非常關鍵的角色，唯有人的行動改變，才能夠改變整個世界。

麗寶文化藝術基金會邀請到法國知名雕塑家尼古拉.貝杜(Nicolas Bertoux)、日本沖繩縣立藝術大學校長波多野泉(Izumi Hatano)、英國當代水下雕塑家傑森.德卡雷斯.泰勒(Jason deCaires Taylor)、台灣知名雕塑家黎志文、移動雕塑先驅韓旭東教授、國立台北藝術大學校長陳愷璜(Chen Kai-Huang)，以及日本東京大學藝術大學名譽教授伊藤隆道 (Takamichi Ito )等國際上知名藝術家擔任評審。

伊藤隆道表示，這次作品的質地都非常好，評選過程難度很高，需要經過很多次的討論，才能達到共識。希望所有入圍決選的藝術家可以從麗寶國際雕塑雙年獎出發，站上更大的舞台，擁有很好的表現。

過去三年全球受到疫情衝擊，但麗寶國際雕塑雙年獎並未因此停辦，就是希望藝術創作能夠不受任何的環境及框架限制，也期望展現出藝術的普世價值與堅強韌性，讓藝術透過創作可以承載無限希望。

今年也是「麗寶文化藝術基金會」20周年，董事長吳寶田表示，20年來因有藝術家的參與，讓基金會充滿了向前的熱忱與能量。麗寶文化藝術基金會執行長吳秋賢期望，能夠藉由推廣藝術文化，將「文化建築．建築藝術」的中心思維，推動台灣藝術生態圈永續發展，打開與國際藝術接軌的道路。

「第六屆麗寶國際雕塑雙年獎」評審團主席日本藝術家伊藤隆道，希望所有入圍決選的藝術家可以從麗寶國際雕塑雙年獎出發，站上更大的舞台。麗寶文化藝術基金會／提供
「第六屆麗寶國際雕塑雙年獎」評審團主席日本藝術家伊藤隆道，希望所有入圍決選的藝術家可以從麗寶國際雕塑雙年獎出發，站上更大的舞台。麗寶文化藝術基金會／提供

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