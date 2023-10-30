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正瀚生技 獲第四屆臺灣循環經濟獎-技術創新傑出獎

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

正瀚（6534）今（30）日表示，旗下永續創新農業新藥「Radiate」系列商品今年已四度得獎，27日由總經理黃卓君代表獲頒「第四屆臺灣循環經濟獎之技術創新傑出獎」。正瀚不僅四度獲獎，並於10月17日通過證交所董事會上市審議，成為第一間登錄創新板的農業生技業者。

正瀚生技為臺灣農業少有的生技新藥公司，透過自主創新核心關鍵技術，研發契合現代農業生產需求之高效、精準、低碳的植物生長調節劑和肥料產品，並投放於全球農業市場。

正瀚於2013年成立迄今，每年均獲利，且平均毛利率皆在80%以上。該公司去年合併營收14.34億元，年增40.81%，去年淨利4.65億元，創下歷史新高表現，每股稅後純益（EPS）4.79元，為近五年新高。今年上半年營收12.6億元，EPS 6元，不但賺贏去年全年，亦創下歷史新高紀錄。

正瀚表示，近年氣候變遷以致災害頻傳，醞釀糧食危機；加上全球化學肥料減半政策，加深農民減產困境，因此正瀚研發「Radiate」，已授權全球最大農資產品通路商Nutrien集團旗下子公司Loveland Product Inc.。「Radiate」受到通路商Nutrien 集團認可為永續減碳產品，現已成為該集團碳計劃解決方案中所力推產品之一。

「Radiate」主要技術在於提升植物氣候韌性，減緩作物氣候變遷之農損；其次是促進作物根系發育，提升水分與肥料利用效率；第三是降低農業生產碳排，營造農業淨零與友善環境。

科學數據顯示，「Radiate」對植物生長發育提供多元化功用，包括具備增進植物對水分與肥料的吸收與運輸之功能、提升作物光合作用及氮同化能力、促進地上部發育之功能、以及建構系統性的作物增產循環，並具有抗旱功能。

此外，「Radiate」具有降低農業生產過程碳排之潛力，正瀚以去年「Radiate」銷售量18.65萬加侖進行減碳效益評估，推估約可施用於1193.6萬英畝（483 萬公頃）的土地面積，粗估可減少碳排近12.74萬公噸CO2。以占地近26公頃的臺北大安森林公園每年二氧化碳吸附量為389 噸計算，「Radiate」於2022年的減碳潛力約達到近327座大安森林公園一整年的碳吸附量。

黃卓君表示，近年全球暖化造成過度的紫外線以及寒害、乾旱、暴雨等發生的機會大增，導致每年農損超過數百億美元，加上戰爭頻傳，糧食議題是全球重大議題。先進國家除了積極開發新品種農作物外，也亟思如何降低傳統農藥化肥對土壤的傷害，降低碳排放量以及提升耕作效益。展望未來，正瀚持審慎樂觀看法，公司持續著力於農業生技發展，在現有趨勢之下，未來營運穩定成長可期。

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