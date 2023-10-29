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桃園龍山埤塘公園完工 花敬群：打造防洪休憩韌性城市

經濟日報／ 記者顏瑋辰／桃園即時報導

內政部花敬群次長今（29）日受邀出席「桃園市桃園區龍山埤塘生態公園」啟用典禮。花敬群會中表示，這是一座兼具防洪功能的景觀公園，滯洪池工程經費7.56億，中央補助4.77億、63%，啟用後可調節埔心溪支流魚管處分線水量，減少下游地區流量負擔，保護面積近70公頃，可改善周邊雙龍社區積淹水情況，讓約1萬5千位居民免於水患威脅，同時也提供居民生活休閒好去處，成為城市景觀新典範。

花敬群補充，龍山埤塘生態公園滯洪池設計採上下池結構，上池為乾式滯洪，平時可供居民休憩使用，下池則做為一般蓄水空間，總滯洪量體近7萬立方公尺，防洪能力也從原本暴雨重現期的2年提升至5年，如遇氣候變遷強降雨勢，可即時發揮疏洪功能，打造韌性城市，在建築與景觀設計部分，結合多元空間運用，中央與地方的共同合作完成這座兼具休閒、防災及永續發展的新型態公園，也為臺灣創下新典範，未來更可做為其他縣市觀摩的案例。

花敬群重申，內政部截至去(111)年底，在「流域綜合治理計畫」及「前瞻基礎建設計畫」已累計補助桃園市雨水下水道建設近40億元，未來中央與地方會持續推動相關建設，以實質改善桃園局部地區積淹水問題，共同為桃園市民營造更安全的居住環境與生活品質。

花敬群 生態公園

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