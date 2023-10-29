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台灣之心四鄉鎮展售推介會 移師台中高鐵吸引民眾搶購

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
台灣之心四鄉鎮展售推介會，今(29)日移師台中烏日高鐵站舉行。業者提供
台灣之心四鄉鎮展售推介會，今(29)日移師台中烏日高鐵站舉行。業者提供

為了打團體戰，一起行銷推廣四鄉鎮節慶遊程，台灣之心四鄉鎮展售推介會，今（29）日移師台中烏日高鐵站舉行，活動現場邀請埔里鎮、仁愛鄉、魚池鄉及國姓鄉等四鄉鎮的文創、農產、觀光、旅宿業者共同展攤與會，期盼吸引更多遊客前來四鄉鎮遊玩。

在新冠疫情肆虐下，台灣觀光產業處境困難，尤其在中南部的旅遊目的地更是如此，交通部觀光署在後新冠肺炎鼓勵各地以觀光圈形式統合觀光聯盟發展旅遊目的地營銷組織（DMO），透過健全的 DMO 拉動地方觀光、營銷品牌與市場定位。

有鑒於此，埔里鎮、仁愛鄉、魚池鄉、國姓鄉四鄉鎮，於2020年9月5日正式於台灣地理中心碑攜手結盟，共同打造區域旅遊品牌，並於同年10月5日假台北車站廣場舉行四鄉鎮聯盟型旅遊地營銷-宣傳記者會。

2021年12月3日推出四鄉鎮聯合伴手禮，2022年8月3日舉辦啡玩不可，共同展銷活動，疫後邊境觀光開放，今年四鄉鎮再度攜手合作，今日移師台中烏日高鐵站，舉行四鄉鎮聯盟旅遊地宣傳推廣活動。

行政院副院長鄭文燦站台時表示，四鄉鎮聯盟為台灣第一個以觀光圈為題、且有規劃與組織的營銷體系，公部門與民間協會共同攜手規劃推出一系列作為，期許埔里、國姓、仁愛、魚池四鄉鎮能成為台灣版的昇龍道，共創價值以及台灣旅遊地營銷的標竿。

今天的展售推介會，包括日月潭國家風景區管理處秘書涂振昇、參山國家風景區管理處長曹忠猷、台中市觀旅局長陳美秀、南投縣政府觀光處長陳志賢、埔里鎮長廖志城、國姓鄉長邱美玲、魚池鄉長劉啟帆、仁愛鄉長江子信、日月潭觀光圈聯盟魏振宇盟主、四鄉鎮總顧問李吉田熱情參與下，再次共同宣傳展銷四鄉鎮。

活動現場邀請四鄉鎮文創、農產、觀光、旅宿業者共同展攤與會、安排舞台推廣活動，吸引大批民眾駐足參觀選購。

四鄉鎮聯盟為台灣第一個以觀光圈為題、且有規劃與組織的營銷體系。業者提供
四鄉鎮聯盟為台灣第一個以觀光圈為題、且有規劃與組織的營銷體系。業者提供
埔里鎮、仁愛鄉、魚池鄉及國姓鄉的文創、農產、觀光及旅宿業者共同展攤。業者提供
埔里鎮、仁愛鄉、魚池鄉及國姓鄉的文創、農產、觀光及旅宿業者共同展攤。業者提供

觀光 埔里 國家風景區

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