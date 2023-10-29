中鋼「一本三利」護體 基本面有轉機

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導
圖／經濟日報提供
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鋼市逐步恢復元氣，中鋼出現「一本三利」護體，除基本面谷底回升，子公司中碳、中鋁、高科等獲利增，對母公司貢獻度受注目。

中鋼股價最近一度來到近三年新低，上周五（27日）收24元，跌0.05元，法人評估被低估錯殺，目前除了鋼鐵業逐步復元，中碳在電池綠能及半導體產業鏈有角色，中鋁與高科大啖汽車與衛星、雷達等軍工商機，雖然鋼市不景氣，中鋼母以子貴情況下，今年財報表現或許將優於市場預期，中長期不看淡。

法人分析，中鋼「一本三利」格局成形。首先是基本面谷底轉正，大陸鋼協最新發布報告認為，大陸工信部、國家發改委等官方單位推動「鋼鐵業穩步增長工作方案」，已有效提振鋼鐵業信心，鋼市「供強需弱」現象會在第4季改善。由於大陸鋼鐵產業榮枯主宰亞洲甚至全球鋼市起伏，只要大陸產業正向發展，中鋼在內的亞洲鋼廠都能受惠。

另一方面，中鋼與子公司中碳、中鋁、高科等分別傳出技術突破，中鋁成功開發高強度汽車鋁合金，已獲國際指標車廠通用、BMW 及飛雅特-克萊斯勒等車廠OEM認證，順利打入國際汽車供應鏈，迎來車用鈑金鋁材銷售商機。

全球車用鋁材年產值超過2,000億元，中鋼是國際少數既生產鋼材、又生產鋁材的集團，成功開發高強度汽車用鋁合金，實現鋼、鋁分進合擊、汽車減重節能大戰略，有助長期獲利。

中鋼所屬高科磁技公司成功開發出國內首台「新式鐵磁共振儀」，成為台灣首家且唯一的旋磁材料供應廠，跨入低軌道衛星、無人機、雷達等軍工產業鏈，價值大增。

中鋼 鋼鐵 中碳

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