興大與沛美生醫科技發表 全台首創熷茶普洱漱口水粉

中興大學生物科技學研究所教授曾志正攜手沛美生醫科技（7520），今（28）日共同發表「熷茶普洱漱口水粉」，以普洱茶作為天然口腔保健素材，再加入烏龍茶反覆烘焙及陳放工序轉化的「熷茶」，製作為漱口水粉，不僅天然，具甘醇溫潤風味，更可預防齲齒，大幅提升茶葉的實用性。

台灣地處亞熱帶，多丘陵、高山，相當適合茶葉栽培生長，台灣茶融合中國大陸、日本的茶文化跟技術，生產品質優良具有獨特風味的台灣茶，但是最近受到低價進口茶葉衝擊，部分國產茶被質疑出現銷售瓶頸。

一般來說，低價茶葉多用於飲料茶，高價國產茶多用於泡茶品茗，為了提升國產茶品質及銷售量，希望將台灣茶轉型成養生保健及新型生活消耗性產品，提供原本沒有習慣茶的人口使用，如此一來便能大幅提升國產茶的需求量。

中興大學今天舉辦生技產業交流研討會，沛美生醫與曾志正教授共同發表以普洱茶作為天然口腔保健素材，加入反覆烘焙及陳放工序轉化具甘醇溫潤風味，能夠去除口腔異味的淺焙台灣四季春烏龍茶-「熷茶」作為元素，除了能提升口感，還能讓漱口後口中留下回甘清甜，這一項新型天然的「熷茶普洱漱口水」，預期可增加茶葉的實用性和銷售量。

沛美生醫指出，口腔的健康衛教已在海內外推動多年，口腔健康是身體健康基礎，如何做到良好口腔保健，使用漱口水對於現代生活是個重要課題。

一般市面上的漱口水常見含有酒精、氟化物及抗菌劑-氯己定等成分，其中酒精成分可能造成灼燒感及口乾狀況，氯己定可能導致牙齒和表面染色現象，因此使用後都需再次須徹底再做清潔，此外，如果使用頻率過高，也容易刺激粘膜而受傷。

因此，沛美生醫結合曾志正教授共同研發，製造生產極具優勢的「熷茶普洱漱口水」產品。

曾志正研究發現，普洱茶中的特殊機能性成分水解型鞣酸單寧-消脂素，能防止蛀牙菌附著聚集於牙齒，形成一層生物性薄膜造成齲齒發生，相關成果已發表在 《牙醫科學期刊》。

而沛美生醫研究生產人員表示，傳統漱口水除有攜帶不便與外銷貨運成本較高問題外，在運送過程也會產生大量碳足跡。

沛美為了減少碳足跡及運輸成本，也為了符合目前大量外銷至泰國、印尼、馬來西亞、新加坡等國家的現有市場需求，因此又跟中興大學化學系教授賴秉杉衍生公司寶泓生醫合作。

透過機能性包覆結合藥物釋放動力學技術，開發出「極緻活性凍存技術」，將熷茶普洱漱口水中生物活性物質，藉由凍晶球包覆方式急速封存，避免溫度破壞活性，開發出新型態又便利安全的熷茶普洱漱口水粉革命性產品。

俄烏戰爭、以色列哈瑪斯的流血衝突，許多地緣政治造成通膨干擾，讓全球景氣復甦緩慢變數又多，雖然市場大環境仍然艱困，但是沛美生醫今年前三季營收逐季以13%幅度成長，第3季還突破近三年來的單季新高。

這次與中興大學研究合作開發出天然的「熷茶普洱漱口水粉」，不僅可以預防蛀牙，攜帶便利，又減少塑膠瓶器使用，增加茶葉產業的發展跟多元應用，產品大人與6歲以上小孩都可以使用，預期推出後可為漱口水系列產品增加20%的營收成長，打破傳統漱口水使用習慣，為口腔保健跟茶葉市場開出一條新路。

中興大學教授曾志正(中)攜手沛美生醫，共同發表「熷茶普洱漱口水粉」。圖／業者提供

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