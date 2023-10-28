快訊

國中老師打官司引爆重鬱症 養家接受治療天天像「機器人」

邱淑貞「素顏」同框郭富城 女神近照曝光讚：胖了也好看

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄首件公辦都更鳳山登場 實價一坪衝37萬

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
鳳山都更好示意圖／業者提供
鳳山都更好示意圖／業者提供

高雄首個公辦都更案「鳳山都更好」27日對外公開，個案8月進場，目前實價資料已揭露37筆，都在三字頭，最高一坪37.1萬元。業者表示，鳳山擁有大量建設、投資題材，吸引自住及投資買盤進場。

「鳳山都更好」位於高雄捷運鳳山國中站旁，基地面積達2300坪，是鳳山區少見大面積基地。個案由國城建設得標投資興建，已於去年2月動工，將打造6棟15層大樓，規畫坪數18坪至49坪，總戶數546戶。

負責銷售的甲桂林廣告董事長張裕能表示，高雄鳳山開發早，文教氣息濃厚，這樣的地區很少有大型建設，因為需要土地，但鳳山例外，不僅土地面積大、又有政府的投資。

這些大型建設投資包括，驚豔全球的衛武營藝術中心、日本三井集團在南台灣首座的國際級複合型商場「三井LaLaport」、以及預計明年開幕、全台首座新創車站「空中鳳城」。

另外捷運橘線上雙捷齊發TOD打造的高雄新核心「衛武營藝術之丘」、「大東文創之星」，中央1,357億全額補助國道七號，以及高鐵延伸屏東計畫結合台東快鐵計畫等，讓鳳山發展增添動能。

張裕能表示，市中心文教區都是房價最高的地區，鳳山區對比台北就是大安區，而在大安區，甲桂林目前銷售的案子都是一坪200萬元，鳳山區發展潛力無窮。

國城建設副總經理許鳳仙表示，國城建設董事長洪平森是鳳山人，因想回饋鄉里，因此投標「鳳山都更好」公辦都更案，將以米其林等級的建築實力與國際定位建築藍圖，引領未來時代前進新住居的美好生活。

「鳳山都更好」位於鳳山國中站2號出口旁，國城表示，除了興建6棟15層樓高、符合未來趨勢的銀級綠建築群，並有800坪開放空間、綠帶公園與YouBike站點、100坪空間將做為社區公托中心回饋鄰里。

甲桂林廣告董事長張裕能。記者游智文／攝影
甲桂林廣告董事長張裕能。記者游智文／攝影

公辦都更 捷運 實價登錄 高雄市

延伸閱讀

影／高雄BMW轎車大剌剌停路中併排 駕駛見警一個動作露餡

國城、甲桂林強強聯手 「鳳山都更好」都更案翻轉鳳山

黃捷征戰高雄第6選區立委 提名策略小組以「此理由」勸退郭建盟

爆婚外情後退選！黃捷接棒征戰高雄第6選區 趙天麟發聲了

相關新聞

高雄首件公辦都更鳳山登場 實價一坪衝37萬

高雄首個公辦都更案「鳳山都更好」27日對外公開，個案8月進場，目前實價資料已揭露37筆，都在三字頭，最高一坪37.1萬元...

證交所、碳交所開設CBAM政策與法規課程 為企業解碼國際碳關稅

歐盟碳邊境調整機制（CBAM）自10月已開始申報產品碳排放資訊，導致許多台灣出口商都產生碳焦慮。為協助出口商因應CBAM...

SCFI連三漲 北美線滿艙、四大遠洋線運價全面上揚

全球貨櫃輪減班效應發威，再加上大陸十一長假後的需求出籠，亞洲前往歐、美多條航線近日出現滿艙，其中又以美國航線最為熱門，上...

飯店、餐飲 尾牙業績爆發

飯店、餐飲業喜迎年終尾牙旺季大訂單，晶華集團估今年尾牙場平日的接單業績、年增率約20%；雲品集團旗下君品Collecti...

漢來美食 營收將季季高

漢來美食旗下多個品牌今年第4季將進駐台北南港漢來飯店，目前總店數達48家，再加上年底尾牙及明年首季農曆傳統春節大型桌數增...

信義二代周耕宇任董座 從集團基層業務做起 歷練13年、資歷完整

國內房仲業龍頭信義房屋啟動二代接班，集團昨（27）日公告創辦人周俊吉長子暨副董周耕宇接任董座一職。周耕宇表示，未來集團將...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。