高雄首件公辦都更鳳山登場 實價一坪衝37萬

高雄首個公辦都更案「鳳山都更好」27日對外公開，個案8月進場，目前實價資料已揭露37筆，都在三字頭，最高一坪37.1萬元。業者表示，鳳山擁有大量建設、投資題材，吸引自住及投資買盤進場。

「鳳山都更好」位於高雄捷運鳳山國中站旁，基地面積達2300坪，是鳳山區少見大面積基地。個案由國城建設得標投資興建，已於去年2月動工，將打造6棟15層大樓，規畫坪數18坪至49坪，總戶數546戶。

負責銷售的甲桂林廣告董事長張裕能表示，高雄鳳山開發早，文教氣息濃厚，這樣的地區很少有大型建設，因為需要土地，但鳳山例外，不僅土地面積大、又有政府的投資。

這些大型建設投資包括，驚豔全球的衛武營藝術中心、日本三井集團在南台灣首座的國際級複合型商場「三井LaLaport」、以及預計明年開幕、全台首座新創車站「空中鳳城」。

另外捷運橘線上雙捷齊發TOD打造的高雄新核心「衛武營藝術之丘」、「大東文創之星」，中央1,357億全額補助國道七號，以及高鐵延伸屏東計畫結合台東快鐵計畫等，讓鳳山發展增添動能。

張裕能表示，市中心文教區都是房價最高的地區，鳳山區對比台北就是大安區，而在大安區，甲桂林目前銷售的案子都是一坪200萬元，鳳山區發展潛力無窮。

國城建設副總經理許鳳仙表示，國城建設董事長洪平森是鳳山人，因想回饋鄉里，因此投標「鳳山都更好」公辦都更案，將以米其林等級的建築實力與國際定位建築藍圖，引領未來時代前進新住居的美好生活。

「鳳山都更好」位於鳳山國中站2號出口旁，國城表示，除了興建6棟15層樓高、符合未來趨勢的銀級綠建築群，並有800坪開放空間、綠帶公園與YouBike站點、100坪空間將做為社區公托中心回饋鄰里。 甲桂林廣告董事長張裕能。記者游智文／攝影

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