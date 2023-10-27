數據公益結合職場員工健康 企業齊步走共創共好

為持續提升職場健康促進意識，數位發展部數位產業署（簡稱數產署）攜手資策會，共同輔導新創團隊Walkii，發展獨特應用服務。藉由遊戲、獎勵等激勵企業員工，今（27）日舉辦記者會，邀請20家上市公司參與「企業起步走」。

活動針對上班族較簡單、易執行的走路運動為基礎，搭配血壓量測，進行為期八週的健康促進活動；提倡企業主重視員工健康外，也培養企業員工養成運動習慣，並依據運動數據分析結果，提出改變個人和群體行為的建議。

此外，本次運動數據同步捐贈至「運動數據公益平台」，作為數據公益發展後續應用，更串聯數據公益與健康活動，以提升職場健康促進意識。

在為期約兩個月的計畫執行中，執行團隊透過Walkii企業健康軟體服務，在用戶的同意下，取得上班族身體數據，包含年齡、性別、BMI、血壓狀況、走路與菸酒習慣等六大因子進行數據分析。

數據顯示3,000多位參與者，超過一半的用戶血壓呈現異常情況，但若每日步數達7,000步以上，血壓數值穩定的比例則相對增加，足見上班族循序漸進地建立良好運動習慣為必要。

數產署主任秘書黃雅萍表示，她與團隊討論，發現大家很久沒重視健康。以她為例，慢跑後一個月，不但瘦三公斤，不該有的指數也下降中；本次推出App的服務，可敦促大家運動是很棒的事。相信民眾最想知道自己到底健康指數正常與否，她也希望鼓勵全民運動，並透過數據分析，給予自己最好的運動建議。

Walkii創辦人葉大為表示，透過本次活動，不僅希望企業可以關注員工身體健康狀況，更希冀能喚起上班族能注重身體的數據，尤其是年齡超過40歲的用戶，從關切、量測血壓，並從漸進式增加步數開始，逐步養成運動習慣，建立健康生活型態。

本次「企業起步走公益平台」活動，透過活動數據收集與分析，開發運動輔導模組，幫助員工養成運動習慣與注重自身健康；同時將數據共享至數位部的「運動數據公益平台」，讓更多運動相關產業能加以研究與利用，實現社會公益與數據公益目標。

參與企業遍佈各行各業，從食品業如肯德基、必勝客、佳格食品（1227）、頂呱呱；科技產業如松下電材、上銀科技（2049）、全科科技（3209）、威剛科技（3260）、FSP全漢企業、億光電子（2393）、佳能企業（2374）、元太科技（8069）、微星科技（2377）、健和興端子（3003）。

醫療設備如碧迪亞洲、港商巴德；資訊產業如騰創數析、捷虹資訊；傳統產業如中租控股（5871）、冠德建設（2520）、環球購物、根基營造（2546）、松下銷售；以及美商EATON等，超過18間企業參與響應此次企業起步走計畫，顯見企業在關注員工健康同時，響應數據公益已成趨勢。

億光電子協理丁建明表示，公司鼓勵員工運動已行之有年，一開始讓員工每周二和四到旁邊高中運動，即使疫情期間，大家減少外出，就讓同仁「線上」動一動，於是找來有氧老師架設攝影機，讓每人都能登入線上，一起加入運動行列。

冠德建設行政管理處人資部人資管理師郭庭瑋表示，集團鼓勵員工自發運動，希望能讓員工培養運動習慣，所以每個月都會設定目標，讓同事參與；本次透過企業起步走公益平台，也讓員工在例行健走活動，更能知道每日的運動，是一加一大於二的企業社會公益。 數產署主任秘書黃雅萍今（27）日表示，希望本次推出App的服務，可敦促大家運動。記者何秀玲／攝影

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