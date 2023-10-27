台中誠品生活480將於年底試營運 5樓書店今提前亮相

位於台中市七期市政路、以「城市美術館」為概念的「誠品生活480」即將於12月試營運，綠意盎然的5樓誠品（2926）書店及咖啡廳Eslite Café，今（27）日起提前開放服務，邀請讀者優先體驗三大主題閱讀端景、溫馨可愛的親子閱讀空間等。

誠品生活480以大面積潔白外牆，呈現宛如美術館的極簡風格，一樓戶外廣場邀請台中花博策展人吳書原打造逾500坪綠帶映廊，提供繁忙都市人歇息片刻的休憩與展演空間；全店8層樓達7,500坪，匯聚生活風格、文化閱讀、都會時尚、親子體驗、日常美食、主題餐廳等豐富內容。

蒐羅台灣質感生活選品的「誠品生活精選expo SELECT」，也首次進駐台中，將於12月試營運；匯集台味及異國美食的B1「品食光」樓層則訂11月8日提前美味開張，將引進全台獨家特色美食，邀請市民前來體驗日常美好時光。

誠品生活480以「城市美術館」為概念，入口大面留白，未來將是多元活動的藝術策展牆，讓每次前來都有不同的美感體驗。

今天開放體驗的5樓誠品書店，邀請曾為「誠品生活南西」空間操刀的設計師宋契德再次攜手合作，呼應整體策展空間概念，特別將書店窗景設計為「巨幅畫框」，藉由陽光、窗景、書籍與讀者融合而成獨有的書店風景。

並以長達50公尺的十字動線，串聯三大主題書區：首家跨越理工人文思維的「科學與人文書區」、強調藝術與攝影的「美學藝境」藝術生活、以歐美創業家為靈感打造的「車庫時光」商業趨勢主題。

因應鄰近中科園區及呼應台中科博館，誠品生活480書店著重知識科學類書籍，語言學習書尤其豐富；即日起至11月30日期間，推出里民專享九折優惠，誠品會員還有機會享3本書77折優惠，消費不限金額再贈限定好禮。

另外，5樓誠品書店也首次推出「職人導覽服務」，分享誠品生活480書店空間設計、主題策展及特色商品等，12月起邀請民眾、師生、企業報名，導覽體驗三大主題書區、兒童館、文具館、Gift+禮物包裝專門店等特色空間。

藝文愛好者的質感聚所「eslite café」，即日起也在誠品生活480的5樓登場，提供書迷們一處嶄新的心之所向。延續誠品行旅「款待人、款待心」的精神，eslite café提供晨醒人到夜讀者都能盡情享受的全天候餐食。

包括有暢銷冠軍早午餐「經典黑松露蛋沙拉三明治」、香甜鬆軟「楓糖麻糬鬆餅」；也能品嚐誠品行旅人氣料理，如廣獲各界饕客好評的「炙燒和牛頰牛肉麵」，以炙燒手法帶出誘人香氣，繁複工序淬煉出精采味覺；亦有湯頭細緻的「松露雪菜牛肉澄清湯餃」，水餃特別揉入西方三大珍饈食材之一的「黑松露」，搭配自然鹹香的雪菜，中西合併更別有一番風味。 因應鄰近中科園區及呼應台中科博館，誠品生活480書店著重知識科學類書籍。圖／誠品生活提供 以「城市美術館」為概念的台中「誠品生活480」將於12月試營運。圖／誠品生活提供

商品推薦