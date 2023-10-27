中市府標售區段徵收配餘地 標出8筆逾125億元

台中市政府今天辦理112年區段徵收配餘地第1次標售開標作業，公告標售23筆土地，8筆土地順利標脫，得標金額總計新台幣125.43億元，標脫率達40%。

台中市政府地政局辦理112年區段徵收配餘地第1次標售開標作業，這次公告標售23筆土地，面積合計約8.9公頃，共吸引15封標單競標，8筆土地順利標脫，得標金額總計125.43億元，溢價率119.25%。

地政局長吳存金表示，這次標售配餘地包括17筆商業區、4筆住宅區、1筆休閒服務專用區及1筆產業專用區，共計23筆土地，住宅區每坪標售底價約28萬元至51萬元、商業區每坪約44萬元至80萬元。開標結果共計8標土地順利標脫，標脫率達40%。

吳存金指出，這次標售土地分別位於北屯區的捷運機廠開發區、烏日區的高鐵台中車站地區及豐原區的豐富專案等3個開發區，鄰近74號快速路道，交通便捷可快速連結國道系統。

地政局說明，其中豐原區一心段1115地號商業區土地基地形狀方正，三面臨路，吸引3封標單競標，每坪標脫單價達101.01萬元，溢價率131.71%，最受市場青睞。

地政局指出，透過土地標售所得來回收開發費用，如有盈餘則全數撥入實施平均地權基金，充實改善開發區各項建設；土地改良後也可以連帶增益地價稅、房屋稅收入，進而充裕市庫，使全體市民共享開發果實，創造市政良性循環。

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