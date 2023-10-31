最美圖書館也能帶動房市！六都誰賣最多？誰漲最多？

全台最美綠建築圖書館：桃園市新總館9月開始正式營運，但自去年底的試營運階段早人氣滿滿。許多人都被台日建築師攜手打造的美好空間吸引蜂擁而至。鄰近房屋交易也跟著熱絡。莫非六都這些有圖書館圍繞的區域，房屋交易行情真的比較好？請看實價交易紀錄揭密。

全台最美圖書館，口袋名單又更新，9月剛正式啟用的桃園市立圖書館新總館不能忽略！它是由日本株式會社梓設計國際團隊，與台灣郭自強建築師事務所聯手，以「生命樹」為概念打造的環保綠建築。此外，一樓還進駐星巴克與蔦屋書店，非常適合全家大小來看書兼喝咖啡。

也難怪，9月它結束試營運後，就決定將原本屬於公休的週一改為不打烊，正是因空間太怡人，太多爸媽也想帶著孩子在週一看書，決定比照雙北圖書館週一也開。

桃園市立圖書館一樓還進駐星巴克與蔦屋書店，非常適合全家大小來看書兼喝咖啡。取自桃園市立圖書館

其實，若盤點六都市立圖書總館周邊1公里內、近3年房市交易情形，其中，桃園市交易最熱絡，交易件數是六都最多。莫非有棟最美圖書館在旁，也會吸引民眾購房？這是特例，還是六都皆有類似現象？

首先，若比較六都中總圖與行政區房價顯示，其中有五，都均出現圖書館總館周邊平均單價皆比該市行政區來得高的情形，僅有新北市板橋區除外，說明這推論不算空穴來風。

至於六都中誰影響最明顯？以數據來說，桃園與台南對房市行情似乎最有正面助益，以下是完整解析。

六都總圖書館與週邊房市交易一覽

桃園總圖坐落藝文區，助房市買氣

首先，有桃園市總圖在內的桃園市桃園區，買氣在六都中最熾盛。以今年1月至8月的交易件數來看，數量已經達到543件，領先第二名的高雄新357件，足足多了186件。從價格漲幅來看，也有17.2％的成長，成長力道六都中排名第三。

分析桃園市書香宅交易量成長主因，永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，桃園總圖坐落於桃園市藝文特區桃園區，充滿人文與藝術氣息、周邊商家林立、學區環繞、未來還有京站、影城陸續進駐，擁有豐富的生活機能。交通方面，還有桃園捷運綠線可以期待，都是相當利多的原因。

台南永康新總館，週邊房價居高不下

另外，台南永康區在2021年開始營運的新總館，則是由張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所與荷蘭Mecanoo建築師事務共同設計，金黃色格柵中，巧妙置入台南傳統花窗圖騰，被許多人公認是最像美術館的圖書館。自啟用以來，就成為台南民眾喜愛前來的生活好去處。

台南市立圖書館外觀金黃色格柵中，巧妙置入台南傳統花窗圖騰，被許多人公認是最像美術館的圖書館。取自臉書@南市圖

而有趣的是，根據實價登錄資料，2021年1月落成的台南市立圖書館新總館周邊房價，近三年來已上漲25.3％，今年1月至8月的平均單價是30.5萬元，遠高於該行政區的21萬。

另外，若從六都各圖書館區域來比較，台南市則是漲幅最大。

為何會如此？永慶房屋研展中心副理陳金萍分析，台南新總圖位於永康區大橋重劃區內，該區特色是是新興住宅區、緊鄰台南市中心、公園綠地多、區內有大橋國小、大橋國中等明星學校、距離奇美醫院不遠，醫療資源佳。整體來看，不但生活機能相當完善，還鄰近南科園區，吸引不少科技新貴進駐，進而帶動周邊房價上漲，單價從2字頭躍上3字頭，甚至還超越了桃園、高雄總圖周邊的房價。

圖書館的文化資源能吸引民眾

撇開數據，專家又怎麼看圖書館對於城市的正面影響？

新北市市立圖書館館長王錦華表示，現代化的城市在新世代圖書館的建設上，具備休閒交流中心、複合商業服務、創新學習場域、科技影音體驗以及做為城市地標，已經是城市環境與生態重要的一環，甚至是城市溝通重要的語言。

陳金萍則表示，圖書館所帶來的文化資源、公園綠地、寧靜環境等居住優勢，吸引許多民眾，使得房價有所支撐，讓圖書館這樣的城市建設，已經成為房市交易的新動能，為該區帶來加分效果。

如此看來，圖書館做為城市中重要的文化建設指標，不僅對城市環境生態具有重要意義，更成為城市建策的新地標。若繼續長期觀察，也可能有更多證據說明它正扮演六都之中房市交易的推升角色。

（本文出自2023.10.26《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

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