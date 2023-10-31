租屋小白要注意什麼？簽約前10大看房重點！

【文·Social Lab社群實驗室】《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「看房注意事項」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的看房注意事項排行。

看房是門大學問，除了有大量細節需要注意，更不能耐不住性子衝動簽約，一定要仔細觀察，確認房子是否符合自己的喜好與需求，以免入住後深陷在懊悔之中。因此我們本次針對「看房注意事項」進行觀測，一起來看看網友提及的要點，幫助我們快速又準確地找到適合自己的房子吧！

雅房vs.套房？網友：無條件選套房 電費「公道價」民眾大呼不合理？ ▲ 網友熱議TOP10看房注意事項 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖 觀察近三個月內網友針對「看房注意事項」話題的討論，發現網友最在意的房屋要點為「格局」。一個房間的格局，不只與風水相關，更是會直接影響到居住品質，尤其在雅房與套房的選擇上，兩者之間最大的區別便在於房間內是否有獨立的衛浴設備。

就有網友在討論區上發文，詢問應該要選擇租「雅房」或「套房」，引來網友紛紛留言回覆，不少人直言「無條件選套房」、「雅房一直都不在我的租屋選擇範圍內」，認為若經濟狀況允許，套房因其便利性會是租屋族的首選。

也有不少網友分享住過雅房的經驗，說道「真的超級超級痛苦！上廁所都不能自由」、「遇到不愛乾淨的室友，光掃廁所就夠了」，表示能夠自由使用浴廁、不必忍受因他人造成的廁所髒亂，算是旅居異鄉非常重要的一點。

而「水電費收取方式」也是受到熱議的注意事項。一般來說，最合理的收取方式是依照台水、台電的計費方式，但也有不少房東會以房租包水費，搭配電費一度4～7元不等計費。

就有網友發文提問，表示目前找到的房間房租有包水費，可是「電費一度6.5，不知道合不合理」，受到熱烈討論，不少人認為超過台電公布電價便不合理，不過也有網友指出「電5（一度電5元）是最普遍的」，並建議發文者「找房直接抓一個全部的預算（房租+水電）」，認為無論房東是採用何種方案收取水電費，最重要的還是在簽約前先試算單月總費用，確認負擔是否會過大、會不會白花錢，避免在入住後才發現。

另外，聲量排行第三的「有無窗戶」也是網友認為的看房重點之一。對外窗的有無強烈影響著採光與通風的好壞，若兩者任一不甚理想，長期居住下來恐會影響到身心理健康，建議看房時將對外窗也列入檢核清單中。

你也是租屋族嗎？若面對網上大量釋出的租屋清單，卻不知道怎樣的屋子才適合自己的話，不妨參考以上提及的看房注意事項排行，讓看房時能快速抓對檢視重點，順利找到合意的新居吧！





《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「看房注意事項」相關討論則數。觀測期間：2023/07/15~2023/10/15，共3個月觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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