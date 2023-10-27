台中標地進帳125億！豐原豐富專案單價百萬登地王

台中市「112年區段徵收配餘地土地標售」今(27)日開標，此次標售土地坐落北屯機廠、豐原豐富專案及烏日高鐵特區，共釋出20筆標的，合計總面積約2.7萬坪，總底價超過185億元，結果吸引15標封參與投標，最終標脫8筆土地，標脫率四成，整體溢價率19.2%，為市府進帳約125.4億元。

令人驚豔的是，此次標售的「單價地王」不在北屯，而是由豐原豐富專案一心段1115地號，以單價101萬元居首。

由於先前豐原實價登錄單價逾9字頭的土地交易，皆為不到10坪的畸零地，因此一心段1115地號為扣除畸零地後，豐原首筆單價逾百萬土地，改寫豐原地價天花板。

該筆土地也以31.7%的溢價率，榮登此次標售的溢價王；同時也是人氣王，共有三封標單競逐，一舉摘下此次標售的單價、溢價、人氣三冠王，最終由大華建設(2530)奪標。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，寫下地王驚嘆號的豐原豐富專案，是豐原近年少見的新興重劃區，該重劃區有亞洲大學投資逾55億元，打造兼具醫院、長照、托育及產學中心的健康產業園區未來還將以市地重劃的方式推動二期開發，建設遠景亮麗。

而以單價101萬元空降地王的一心段1115地號，是容積率較高的第二種商業區，加上基地為三面臨路的方正街廓，面積又將近千坪，可享整體開發獎勵，因而奠定地王身價。

北屯機廠是此次投標情況最踴躍的區域，共有9封標單投標，占體標封數的六成，包括寶佳集團、富宇建設及豐邑機構等大咖建商，都參與投標。

其中，溝背段3地號與5地號的兩筆特定商業區標的，各有3組人馬投標最熱絡，與豐富專案的一心段1115地號並列此次標售的人氣王；碧柳段154地號的特商區土地，表現也頗亮眼，由富宇建設以總價約20.9億元得標，換算單價約100.8萬元，是此次標售的單價亞軍。

台灣房屋北屯特區富譽特許加盟店東阮俊乾表示，北屯機廠的標脫土地，均為面積逾1,500坪的高容積率特定商業區，享有整體開發獎勵，條件在台中市捷運站周邊相當難得；加上當地商業區已有多筆單價百萬元以上的交易，因此本次標售的價碼合乎行情。

更重要的是，現今北屯機廠的特商區，已有條件開放住宅使用，對業者而言更具規劃彈性，且當地正處於人口移入與商圈發展的上升期，房市前景可期，因而成為建商的購地重點，但也由於標售物件的規模可觀，開發門檻高，所以此次出手投標的業者，幾乎都是資金雄厚的大型建商。

烏日高鐵站區也有看點！佔地近6,000坪的新站南段產專二用地，被有「壽險包租公」之稱的國泰人壽，斥資約33億元買下，為此次標售的總價王，換算單價57.6萬元，也刷新區段地價新高。

陳定中指出，烏日高鐵新站南段的2-1地號，鄰近三鐵共構的站區核心，且產專二土地的用途廣泛，可規劃企業總部、購物中心、會展中心、物流園區等工商不動產，與國壽近年廣建物流園區收租的投資方向契合，加上該筆土地可享15%的整體開發獎勵，未來又可望與佔地數萬坪的高鐵娛樂購物城串聯發展，因而受到壽險業者青睞。

陳定中說，台中此次標售的標脫率與溢價率，雖不比2021年的上回標售，但整體成績還算亮眼，主要是釋出的標的，許多都具有工商用途，在打房政策「管住不管工商」的原則下，規劃彈性高，所以仍受業者青睞；不過整體標封數、溢價率及標脫率，都較上回下滑，也可看出建商在多空交雜的大環境下，出手態度相對保守。 台中捷運北屯總站示意圖。台灣房屋提供 豐原豐富專案的一心段1115地號，締造百萬單價成為此次標售三冠王。台中市地政局提供

商品推薦