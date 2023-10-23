5年10億！內政部攜手文化部美化社宅公設

內政部及文化部今（23）日舉辦「社宅藝享計畫合作啟動記者會」，二部會首度攜手，以社宅公共藝術為主題，展開為期10年，跨部會、跨領域以及跨專業的合作。

依《文化藝術獎助及促進條例》，社會住宅須編列建築物造價1%經費辦理公共藝術。文化部公共藝術審議會已於今(112)年10月4日通過「國家住宅及都市更新中心社會住宅公共藝術設置經費繳納基金專戶」申請案，國家住都中心預計以5年期間，將約10億元公共藝術經費，交由文化部統籌辦理，並由臺灣美術基金會運用藝術銀行推動。

內政部長林右昌表示，社會住宅與公共藝術的結合，可以提升生活環境的品質跟美學，政府興辦的社宅，除了會取得各類建築標章，未來也會進一步銜接淨零碳排趨勢。6年多前社宅推動初期，民眾因為還沒感受到社宅的好，所以有些抗拒。但隨著興建成果的累積，社會看見社宅內部設施設備的品質及外部環境改善的良好效益，現在各地方政府及民眾都很歡迎社宅至當地興辦。

文化部長史哲表示，感謝內政部認同藝術銀行專業與流通共享的精神，將公共藝術資源效益最大化，也讓當前公共藝術制度可以再往前一步。史哲也說，藝術銀行投資有潛力的藝術家，而社會住宅支持年輕世代貯存力量，這也是奇蹟的巧合。

自明(113)年起，文化部將在全台各地陸續舉辦多元的藝文及展演活動，實踐「藝術社會化、社會美學化」願景，並且期待透過中央社會住宅部分公共藝術的資源，在最貼近一般民眾生活的地點，開展公共藝術的新面向。期待藉由本次公共藝術跨部會合作，實現藝術創作支持、社宅公共藝術與住戶生活美學三方共贏局面。

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