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公私協力、善的循環！媽厝國小紫葡小書屋入厝啟用

經濟日報／ 記者宋健生/彰化即時報導
公私協力，「媽厝紫葡小書屋」今日舉行落成啟用典禮。彰化縣政府提供
公私協力，「媽厝紫葡小書屋」今日舉行落成啟用典禮。彰化縣政府提供

公私協力，善的循環。彰化縣溪湖鎭媽厝國小向中華民國逢甲建築協會申請「小書屋・大傳智：偏鄉教育播種計畫」，獲得逢甲大學建築協會、富宇慈善基金會、學校家長會及各界善心人士共同促成，於去年11月動工，今(23)日舉行「媽厝紫葡小書屋」落成啟用典禮。

彰化縣長王惠美、富宇慈善基金會執行長張宇承、逢甲大學副校長黎淑婷、媽厝國小校長曾俊堯等人與會。

王惠美表示，感謝校長用心，各界發揮善的循環共來促成，不僅將成為媽厝國小孩子們的第二個家，打造一座結合閱讀學習、水上活動、在地文化、童軍及課後照顧的小書屋，也成為在地美麗的打卡景點。

這座「媽厝紫葡小書屋」總計斥資557萬元，包括爭取到逢甲建築協會申請「小書屋・大傳智：偏鄉教育播種計畫」，富宇慈善基金會資助325萬6,569元，教育部國民及學前教育署連同縣府配合款補助童軍營隊有50萬元，地方仕紳捐助3座貨櫃屋及部分資金及物資，內部裝修由縣府補助100萬元。

王惠美指出，縣府近幾年來也投入了1,227萬餘元，為媽厝國小整建老舊廁所、汰換學生課桌椅、充實體育設備等，就是希望孩童有更好環境，成為國家未來的棟樑。

她說，媽厝國小的學生數雖不多，卻能逆勢上揚，從110餘名增加至150餘名，有的還是從台中回來彰化就讀，就是因為學校用心有特色，各項成績亮眼，可見彰化雖然沒有六都豐富的資源，但是彰化的教育力絕對不輸六都。

張宇承表示，富宇慈善基金會與逢甲大學建築系合作，已共同成立4座逢甲小書屋，媽厝紫葡小書屋是第4座，一路走來，因為從事公益都非常開心，覺得做了這些事，真的能幫助到很多孩子，希望這座書屋，能讓學生在課後有多元學習的機會，期待孩子更成長、更茁壯。

黎淑婷說，逢甲大學發揮大學社會責任實踐計畫(USR)，讓大學成為地方發展的重要夥伴，紫葡小書屋是逢甲大學的第16座小書屋，目前已經排到第26座，希望每一座書屋都可以發揮在地影響力，帶給小孩更多的自信跟知識。

偏鄉教育 逢甲大學

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