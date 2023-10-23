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第二季房貸期數平均24.6年歷史次高 新竹縣市居冠原因曝光

聯合報／ 記者何醒邦／台北即時報導
房仲業者說，30年期房貸已經成為市場購屋主流。圖／聯合報系資料照片
房仲業者說，30年期房貸已經成為市場購屋主流。圖／聯合報系資料照片

內政部不動產資訊平台資料顯示，國人購屋使用30年期房貸越來越普遍，今年第二季平均房貸期數已達295期，約為24.6年，創下歷史次高紀錄，10年之間房貸期數平均就多了61期，在高房價壓力下，購屋人只能透過長年期的房貸減壓。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，民眾使用30年期房貸越來越普遍，30年期房貸已經成為市場購屋主流，甚至新青安房貸最多還可以到40年。長年期房貸雖然累積下來利息會多繳，但可以立即降低購屋貸款負擔，同時銀行在評估時，也會因為30年期房貸每個月繳款金額較少，每個月貸款負擔可以承受，而願意承做放款；觀察30年期房貸興起，一方面跟房價持續走揚有關，另一方面銀行也認為30年期已經是一般產品，放貸條件基本上與20年期無異。

統計顯示，房貸期數歷史新高出現在去年第四季的297期，隨後雖然降到291期，不過今年第二季又反彈到295期，房貸期數已經連續四季超過290期，居高不下的機率相當高，可觀察後續是否還有攀升空間。

若以主要都會區來看，第二季僅有台北市、新北市的貸款期數平均不到300期，在台北市購屋的人可能手上資金相對較充沛，不見得需要貸好貸滿，另外北市換屋的比例高，換屋族也可能不想再揹30年的房貸。

至於重劃區較多的區域，包括桃園市、台中市、高雄市與新竹縣市，平均房貸期數都超過300期，最高的是新竹縣的319期，其次是新竹市的309期，新竹地區一方面因為工作人口相對年輕，又有許多科技業的就業人口，同時區域內又有許多屋齡新穎的房子，因此貸款期數相對領先其他區域。

房貸 房價

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