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2023台北時裝週閉幕大秀 LEXUS時尚展車

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
林予晞及薛仕凌搭乘豪華座駕ES出席台北時裝週大秀活動。和泰集團提供
林予晞及薛仕凌搭乘豪華座駕ES出席台北時裝週大秀活動。和泰集團提供

Lexus連續第五年和台北市政府及時尚龍頭媒體VOGUE聯手舉辦台灣重量級時尚盛事 -《2023台北時裝週x VOGUE Fashion's Night Out》，最後的重頭大戲台北時裝週閉幕大秀選在首度啟用的台北新地標—台北大巨蛋園區，打造全新跨界時尚盛會。

本屆主題【多元共融DE&I】與Lexus持續推廣的Lexus Electrified多元動力的品牌精神不謀而合。在追求環境永續的道路上Lexus提供多元動力、多元車型，滿足所有消費者不同的駕乘需求。活動現場潮流展車及星光禮車也讓大秀時尚加乘，搭配一系列精彩演出，與全民一齊見證萬眾矚目年度時尚大盛事。

本屆時尚大秀展現六組台灣設計師品牌2024春夏大作，邀請跨界多元的星光紅毯陣容，包含黃偉晉、鶴The Crane、林予晞等知名藝人搭乘Lexus Electrified豪華座駕LM、LS及ES華麗登場。本次大秀上同時邀請到台饒文化代表Dizzy Dizzo蔡詩芸搭乘移動豪宅LM至大秀會場，車門開啟後便攜手舞者炸翻舞台，將開場氣氛炒熱到最高。此外，大秀現場也展出Lexus Electrified的多元動力豪華車款，包含旗艦跑車LC、豪華電動跑旅RZ、旗艦休旅王者RX以及都會跨界休旅UX，為星光大道時尚加乘。

為響應《2023台北時裝週x VOGUE Fashion's Night Out》活動，特別於台北復興SOGO 5樓設置設計師選品店，現場展售台灣30多位設計師的作品。本次Lexus也特別展出日本空運來台的Crafted For Lexus工藝精品，展期只到10/29(日)，邀請民眾親臨體驗、一同感受Lexus帶來的時尚氛圍。

Lexus連續五年贊助《2023台北時裝週x VOGUE Fashion's Night Out》，一連串精彩活動不間斷，包含設計師時尚選品店、南西x信義x東區風格店舖串流、信義香堤時尚大道打造VOGUE ZONE等，邀請所有民眾10月底前把握時間親身蒞臨體驗，耳目一新的時尚體驗，為台灣時尚界創造年度話題！

Model群穿著設計師服裝與Lexus Electrified LC 500h及RX 350h時尚展車合影，呈現DE&I多元共融精神》。和泰集團提供
Model群穿著設計師服裝與Lexus Electrified LC 500h及RX 350h時尚展車合影，呈現DE&I多元共融精神》。和泰集團提供
Dizzy Dizzo蔡詩芸搭乘移動豪宅LM至大秀會場展演開場表演。和泰集團提供
Dizzy Dizzo蔡詩芸搭乘移動豪宅LM至大秀會場展演開場表演。和泰集團提供
Lexus於台北SOGO復興館5F設計師選品店展示日本空運來台工藝精品。和泰集團提供
Lexus於台北SOGO復興館5F設計師選品店展示日本空運來台工藝精品。和泰集團提供

Lexus 蔡詩芸

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