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中鋼榮獲財團法人二十一世紀基金會頒發淨零產業競爭力卓越獎

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
財團法人二十一世紀基金會邀請中原大學榮譽教授林聖忠(左)頒發淨零產業競爭力卓越獎，由中鋼公司生產部門許澤位助理副總(右)代表領獎(中鋼/提供)
財團法人二十一世紀基金會邀請中原大學榮譽教授林聖忠(左)頒發淨零產業競爭力卓越獎，由中鋼公司生產部門許澤位助理副總(右)代表領獎(中鋼/提供)

財團法人二十一世紀基金會近日舉辦「淨零產業競爭力」頒獎典禮，中鋼公司（2002）於鋼鐵產業類別中脫穎而出，評比排名首位及榮獲卓越獎，由該基金會邀請中原大學榮譽教授林聖忠頒獎予生產部門助理副總經理許澤位。

為鼓勵企業善盡社會責任，響應全球及國家淨零行動，財團法人二十一世紀基金會特別設立淨零產業競爭力獎，依產業別評選出卓越企業，亦作為各企業因應氣候變遷風險，提升永續競爭力之參考。二十一世紀基金會以企業公開資料進行評比，分別以量化指標、質性指標與額外加分項目為三大評選指標，量化指標包含單位產值溫室氣體排放量進步幅度及單位附加價值溫室氣體排放量進步幅度，且以外部評比成績作為質性指標，再將第三方認證、參與國際倡議組織及其他淨零作為納入額外加分項目，依照鋼鐵產業上市櫃公司之淨零競爭力表現，遴選出優等、特優與卓越獎。

十幾年前，中鋼公司率先提出5G(Green)策略，包含開發綠色製程、製造綠色產品、結盟綠色夥伴、開拓綠色事業、倡導綠色生活，2011年至2022年大力推動高達1,318項減碳方案，累積減碳量達153.1萬噸CO2e/年。隨著氣候變遷對人類的影響愈發明顯，國際社會對減碳議題愈益關注，產業界面對政府法規、客戶、投資機構、NGO、貿易夥伴國等多層面的要求下，減碳已從環保議題轉變為經濟議題，攸關企業持續經營與永續發展。中鋼公司於2021年2月設立「中鋼節能減碳及碳中和推動小組」，並由董事長親自主政，經參考超過20家國外鋼廠的作法，與日本JFE、Nippon Steel、韓國POSCO等國際指標鋼廠對標，並和世界頂尖的鋼鐵領域工程顧問公司交流後，制定出「短期減碳，中、長期先低碳再零碳」的多元減碳路徑規劃，以實現2050碳中和，並持續精進減碳策略，落實各階段減碳目標。

中鋼公司以「智慧創新，綠能減碳、價值共創，成為永續成長的卓越企業」為願景，面對全球鋼市競爭與2050碳中和挑戰，積極推動「二軸三轉」重要工作，包括高值化精緻鋼廠及發展綠能產業的經營發展雙主軸，以及低碳轉型、數位轉型及供應鏈轉型的三大轉型行動，藉二軸三轉發展成為專、精、強的智慧型精緻鋼廠，來帶動台灣鋼鐵產業升級，提升產業鏈國際競爭力，朝企業永續發展之路穩健前進。

減碳 中鋼 鋼鐵

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