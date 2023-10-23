預售屋的各「三項優缺點」！ 她建議不要買：風險太大…出事只能跟建商法院見

如果可以不要買預售屋

買預售屋的好處是

但買預售屋的風險大於成屋很多，例如：

1.建商的蓋屋品質 2.合約保證 3.成屋可能跟預售屋的狀況差很多

買預售屋時所簽立的合約98％以上都是站在建商的立場；最常看到的是如果已購戶因建商延遲交屋、建材不合規等，可用原價解除合約。

重點來了，這幾年台灣的房價持續飆漲，真的是用「飆」這個字。解約用原價，現在原價買不到當年能買的房子啊...

或許有人會說，房價是緩慢成長。拜託，房價動不動千萬以上，成長個2％就20萬，假設一般上班族年薪60萬，漲幅就占20％ 何況房價漲幅不只2％。

2020年左右，我家附近大樓的房價大約在50多萬，現在實價登錄還有到70萬以上。

這波房價讓很多原本沒什麼漲幅的縣巿都飆漲的離譜，以前在我台南老家還看的到幾百萬的透天厝，現在至少要千萬以上。

買預售屋如果遇到建商對建案擺爛，真的只能無語問蒼天；消保官不能做仲裁也罰不到建商，只能說不然法院見好了。

房事不順，真的會令人頭很痛，雪倫以過來人的經驗分享，可以的話，買成屋：看的到、摸的到實體，不要買預售屋，風險太大了！

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