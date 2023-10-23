快訊

結束與章子怡8年婚！ 汪峰發文證實：兩個成年人共同的決定

獨／員工家庭日出遊國道遇劫 耀群科技董事長今悲痛發聲

阿根廷大選太意外！通膨138%，經濟部長還贏第一輪投票

預售屋的各「三項優缺點」！ 她建議不要買：風險太大…出事只能跟建商法院見

聯合新聞網／ 財經雪倫
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

如果可以不要買預售屋

預售屋的好處是

1.可以客變

2.一般來說房價會比成屋低

3.低頭期款就能入手。

但買預售屋的風險大於成屋很多，例如：

1.建商的蓋屋品質

2.合約保證

3.成屋可能跟預售屋的狀況差很多

買預售屋時所簽立的合約98％以上都是站在建商的立場；最常看到的是如果已購戶因建商延遲交屋、建材不合規等，可用原價解除合約。

重點來了，這幾年台灣的房價持續飆漲，真的是用「飆」這個字。解約用原價，現在原價買不到當年能買的房子啊...

或許有人會說，房價是緩慢成長。拜託，房價動不動千萬以上，成長個2％就20萬，假設一般上班族年薪60萬，漲幅就占20％ 何況房價漲幅不只2％。

2020年左右，我家附近大樓的房價大約在50多萬，現在實價登錄還有到70萬以上。

這波房價讓很多原本沒什麼漲幅的縣巿都飆漲的離譜，以前在我台南老家還看的到幾百萬的透天厝，現在至少要千萬以上。

買預售屋如果遇到建商對建案擺爛，真的只能無語問蒼天；消保官不能做仲裁也罰不到建商，只能說不然法院見好了

房事不順，真的會令人頭很痛，雪倫以過來人的經驗分享，可以的話，買成屋：看的到、摸的到實體，不要買預售屋，風險太大了！

◎本文內容已獲 財經雪倫 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

風險 頭期款 房子 預售屋 消保官

延伸閱讀

0056漲贏00878跟改季配息一點關係都沒有！ 專家：參考00929抗跌原因就懂

遺產最麻煩的資產是股票？ 律師：5千萬集中一檔跟50萬五十家公司狀況不一樣！

0056存「這張數」最划算免繳二代健保補充保費！ 他試算：2X張

幫小孩存股建議用他自己的名字開戶！ 專家：0056和00878成就感勝過台積電和玉山金

相關新聞

預售屋的各「三項優缺點」！ 她建議不要買：風險太大…出事只能跟建商法院見

買預售屋時所簽立的合約98％以上都是站在建商的立場...

遠航大樓被拆 董事長張綱維發千字文抗議

民航局要拆遠航大樓，今天早上「搶救遠航行動聯盟」成員，集結在遠航松山機場總部大樓前，兩邊人馬形成對峙，遠航掌門人張綱維今...

房貸期數又反彈！Q2國人平均房貸達24.6年 為歷史次高

根據內政部不動產資訊平台資料顯示，國人購屋使用30年期房貸越來越普遍，今年第2季平均房貸期數已達295期，約為24.6年...

遠航總部拆除張綱維率人砸蛋抗議 王國材：拖很久很皮

民航局今天依法拆除位於松山機場旁的遠航總部大樓，前遠航董事長張綱維率領10多人到場砸雞蛋抗議。交通部長王國材說，公部門依...

岱宇啟動企業接班！ 董座長子林佑穎將進入董事會

健身器材製造大廠岱宇國際（1598）今(23)日公告，董事長林英俊將於11月10日辭任，同時其長子林佑穎首次以法人代表身...

175億左營高鐵公辦都更案招商啟動 大咖建商都來了

「左營高鐵科技之心公辦都市更新案」今（23）日舉行高雄場招商說明會暨廉政平臺成立大會，包括三地集團、達麗建設（6177）...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。