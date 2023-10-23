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乾杯推頂級新品牌「黑毛屋招待所」 客單價3000元還可唱KTV

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
乾杯攜手遠百舉辦雙品牌新北旗艦店開幕公益記者會。記者嚴雅芳攝影
乾杯攜手遠百舉辦雙品牌新北旗艦店開幕公益記者會。記者嚴雅芳攝影

乾杯集團「老乾杯」與「黑毛屋本家」新北首家以雙品牌之姿進駐「板橋大遠百」打造新北旗艦店。乾杯董事長平出莊司今（23）日表示，疫後餐飲需求大爆發，集團整體客單價從過去1,800-2,000元提高到2,100元，增幅逾10%。看好高端消費力，他也透露，將在11月1日推出新品牌「黑毛屋招待所」，首店插旗嘉義，客單價3,000元、坪數將逾百坪，不僅是集團客單價最高的店，同時也是規模最大的店，要與知名高檔鍋物品牌「橘色」PK。

乾杯今日攜手遠百（2903）舉辦雙品牌新北旗艦店開幕公益記者會。平出莊司表示，老乾杯與黑毛屋本家新北首店營運至今，每月貢獻千萬業績，且還在成長當中，其中板橋老乾杯客單價居全台分店第二名，僅次於信義店，黑毛屋本家酒水比則一舉衝上分店冠軍，顯見新板特區龐大的消費力。隨著百貨周年慶和新北耶誕城登場，業績有望更上層樓。

平出莊司表示，疫後餐飲業者大爆發，過去集團客人以商務聚餐為主，但疫後家庭客大舉出籠，且消費力驚人，很多都是家族聚餐。考量旗下的鍋物品牌都是個人鍋為主，此次推出共鍋新品牌「黑毛屋招待所」 不僅可滿足商務客，且適合家族聚餐，共計有七個包廂，其中有一個包廂提供KTV設備，最多可容納14人，包廂消費四萬二起跳。

乾杯集團目前旗下鍋物品牌包括「黑毛屋」、「黑毛屋本家」和將開幕的「黑毛屋招待所」。其中，「黑毛屋」客單價800-900元，「黑毛屋本家」1,500-1,600元，家數分別為10家和4家，下月將登場的「黑毛屋招待所」插旗嘉義耐斯王子飯店17樓，座位數86個，坪數超過百坪，平出莊司透露，由於要打造高檔招待會所的氛圍，裝潢費超過千萬。

「黑毛屋招待所」除了主打集團擅長的和牛，在海鮮方面也毫不遜色，特別打造特有的水築空間，供客人挑選活體海鮮，食材方面也有不少是高檔日本直送海鮮，瞄準當地的商務客與家族客。

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