新北邀企業實踐淨零碳轉型 單案補助最高達150萬元

為帶動新北市產業淨零碳轉型，今(2023)年推出「淨零碳示範場域推廣補助計畫」，協助轄內工業、服務業等團體導入「創能、儲能、節能」智慧微電網系統，以發展「智慧零碳建築」為核心，鼓勵業者建立示範場域，每案最高補助金額達150萬元，總補助經費達300萬元，11月15日前歡迎各界踴躍申請補助，共同響應新北淨零碳的目標。

經發局長何怡明表示，新北市身為工商首都，公司、行號及工廠登記數量高達30萬家，且去（2022）年度住宅用電最多87.8億度（41%），其次為服務業用電64.6億度（30%）、工業部門用電61.7億度（29%），服務業加上工業部門合計近60%，在面對全球快速變動的淨零趨勢，企業減碳將是成敗的關鍵。企業在面臨淨零碳議題，不僅是責任和義務，在提升企業形象、節約成本以及促進創新各個面向均具有其重要性，更是實現持續經營和長期發展的必然選擇。

經發局說明，為達到2050年淨零碳目標，新北市除了成立「新北Net Zero碳健檢中心」提供企業諮詢並輔導碳排減量外，冀望透過本次補助示範計畫，攜手新北轄內企業實踐淨零碳轉型，亦盼成為日後各企業導入智慧微電網系統之標竿示範場域，創造新北永續宜居的環境。

經發局補充，今年淨零碳示範場域推廣補助計畫，補助對象為登記新北區內公司、工廠、法人或團體及公私立大專院校，且契約容量51kW以上之電力用戶且具備太陽光電發電系統、儲能系統及能源管理系統設置能力，補助額度不超過建置總經費45%，歡迎各界踴躍申請。詳細資訊可至新北市政府經濟發展局官方網站查詢。 新北市持續以推動再生能源轉型，新北市立竹圍高級中學設置太陽光電發電系統。新北市經發局提供

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