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連三年！遠雄再助紅葉國小修繕 打造學童多功能課輔空間

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
遠雄文教公益基金會於2021年首度協助修繕，逐年投入資源，至今已完成優化棒球隊宿舍、改造美勞教室成閱讀區，今年則是邁入第三年。遠雄文教公益基金會提供
遠雄文教公益基金會於2021年首度協助修繕，逐年投入資源，至今已完成優化棒球隊宿舍、改造美勞教室成閱讀區，今年則是邁入第三年。遠雄文教公益基金會提供

繞了半個台灣，沿著花東縱谷台九線行駛，越過鹿野溪橋往山裡走，就會來到「棒球的故鄉」台東縣延平鄉紅葉國小。1968年夏天，紅葉少棒擊敗來訪的日本關西聯隊，揭開台灣棒球熱序幕，這股熱潮跨越族群、世代與性別。但紅葉國小位處偏遠山區，招生困難，過去棒球隊球員僅不到十人，為了延續台灣棒球的重要使命，校方開始向鄰近村落進行球員招募，棒球隊現雖有37名球員，但因校方缺乏修繕經費，校舍又逐年老舊，球員學習空間不足。遠雄文教公益基金會得知後，於2021年首度協助修繕，逐年投入資源，至今已完成優化棒球隊宿舍、改造美勞教室成閱讀區，今年則是邁入第三年，且首度加入關係企業24名志工前往，目標放在改善廚房老舊設備，並把餐廳改為多功能課輔空間。

志工們抵達要改造的棒球隊廚房，立即分成不同小組作業，著手拆除輕鋼架天花板、更換新建材、地板也貼上新的拼花地磚，呈現球場壘包分割圖樣，打造出棒球主題空間，另外牆面也重新粉刷改成磁性牆，日後可在牆面上解說球隊戰術。看到志工揮汗修繕，棒球隊小球員們也紛紛加入，幫忙搬運餐廳桌椅，將餐廳改造為多功能課輔教室。至於老舊的桌椅，基於永續信念，志工也重新貼皮裝修再利用、延長使用年限，小球員們看著新的多功能課輔空間，童言童語地討論未來要怎麼使用，看到這一幕，遠雄志工深深覺得開心與感動。

為落實聯合國永續發展目標中的「SDGs 3：確保及促進各年齡層健康生活與福祉」，及「SDGs 4：確保有教無類、公平以及高品質教育，及提倡終身學習」等目標，這回前往以布農族聚落為主的紅葉國小修繕。遠雄文教公益基金會執行長楊舜欽表示，紅葉國小受限空間及經費，難以將有限資源善加利用，為了讓棒球隊學童們有良好的訓練及學習環境，將紅葉國小規畫為基金會長期合作對象，逐年修整。今年整建老舊廚房作為棒球隊專用空間，不僅可提升球員的飲食效能，也新設立了專屬閱讀學習空間，兼顧智能與體能發展，期待未來能看到小球員們一展身手，再次擦亮紅葉棒球隊的金招牌，在國際球場上發光發熱。

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