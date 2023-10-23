小黃界奧斯卡開獎 55688集團榮獲「金輪獎」特優四連霸

有計程車界奧斯卡金像獎之稱的「台北市金輪獎」在10月19日舉行頒獎典禮，由台北市長蔣萬安頒獎給對台北市交通環境做出傑出貢獻的團體及個人。55688集團台灣大車隊獲得最高殊榮「特優獎」，甚至是史無前例的特優獎四連霸，奠定了難以企及的超級目標，同時集團旗下的大愛、泛亞、城市、志英四家車隊獲得優等獎；同日稍早由IDC（國際數據資訊）舉辦2023年IDC未來企業大獎台灣頒獎典禮，55688集團獲頒「數據智慧創新獎（Best in Future of Intelligence）」，表彰集團推出的「AI預測叫車熱點模型」，該系統除了革新計程車業的營運模式，更為環境保護、節能減碳做出巨大貢獻。

台灣大車隊（2640）營運長周恆倫代表出席台北市金輪獎頒獎典禮，他表示：「今年獲得北市府的評鑑特優的肯定，並且締造業界唯一連續四連霸的重要殊榮，台灣大車隊非常感謝主管機關公運處的指導及每日所有在外辛勞付出的司機前輩們。臺北車多人也多，職業駕駛不能有一刻鬆懈，在如此高壓環境下車隊能穩定提供高品質的服務，有賴全體同仁與司機前輩的共同付出。我們將持續精進，提供乘客更舒適安全的乘車體驗，並透過派遣系統快速媒合為隊員們創造更高的營業收入，達到WinWin雙贏目標。」

談到台灣大車隊連續十幾年榮獲各地區計程車評鑑優等與臺北市特優獎四連霸的原因，周恆倫認為大車隊不斷精進的司機教育訓練制度、品質管理要求是關鍵。台灣大車隊是全台唯一將職前訓練及在職訓練制度化的專業計程車隊，每年針對2.3萬位隊員規劃系統化的線上線下訓練課程，提供司機服務技能培訓與服務品質要求，積極提升計程車產業競爭力。除此以外，於各地區都有專責團隊（結構完整、綿密的線下營運組織管理）、提供24小時客服、提供消費者良好的線下服務體驗，這些長久下來累積的品牌口碑就是55688集團台灣大車隊最好的競爭優勢。

參加IDC未來企業大獎的55688集團資訊研發副總南強表示：「55688集團成功開發出車隊派遣業界首創 的 『AI 預測叫車熱點模型』，且準確率高達 96%，我們透過即時比對乘客資訊、地區與時段的方式更新黃金『載客熱區』，讓小黃及多元計程車司機可以隨時參考即時資料，精準掌握客流，降低計程車空車率跟馬路載客的油耗成本，成功創建業內嶄新的營運模式，且有效降低碳排。據我們統計，AI 預測叫車熱點模型一年減少的碳排量，等於2,300萬棵樹木的二氧化碳吸收量，等於幫台灣每一個人種一棵樹，相當3,800座大安森林公園一年的碳吸收量。」

南強指出，提到55688大家第一印象想到的是叫車出行服務，但在集團多角化的經營策略下，加速轉型成以數位雲端為主要業務的企業。集團的上市櫃類別在今年第三季的時候正式成為數位雲端類，擁有700萬用戶的55688 APP也在今年獲得蘋果APP Store主打推薦，現在更獲得IDC的獎項肯定，在在證明55688集團有實力更有潛力，能在台灣的數位商務版圖中佔有一席之地，未來將持續深耕以數位科技提供更多元、更便捷的生活服務。

連串的榮譽對55688集團而言，不僅是對現在成就的肯定，也是對其未來抱負的鼓勵。集團承諾將繼續致力於提供高品質的服務，同時堅持不斷創新，透過數據與科技的應用，滿足消費者的需求，打造完整的新生活服務生態圈。 55688集團開發的「AI 預測叫車熱點模型」榮獲2023年IDC未來企業大獎「數據智慧創新獎」，表彰該系統革新計程車業的營運模式，以及為友善環境、節能減碳做出的貢獻。（圖右為55688集團資訊研發副總南強）55688集團提供

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