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上毅生技抗體新藥 ENO1 登國際期刊

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

新藥研發公司上毅生技表示，該公司開發的抗體新藥ENO1 (烯醇化酶-1) ，今年10月初發表多發性骨髓瘤（multiple myeloma）數據獲得肯定，已刊登於國際期刊《Oncology Reports》，可解密多發性骨髓瘤代謝異常。

上毅生技所開發之ENO1單株抗體，為現有治療選擇中，領先全球首發新藥（first-in-class）。該ENO1抗體新藥已於2022年完成健康受試者的臨床一期試驗，結果顯示此抗體在人體有良好安全性與耐受性。上毅生技將儘速啟動臨床二期試驗，期能提供復發或頑固型多發性骨髓瘤病患更多元最適化的新藥選擇。

上毅生技表示，上毅研發團隊首次揭露了ENO1在細胞膜表面可調控糖解作用（glycolysis）之全新機轉，並在動物實驗中，證實ENO1抗體新藥可顯著縮小多發性骨髓瘤腫瘤。這是繼上毅生技於2022年國際期刊《Molecular Cancer Therapeutics》發表ENO1抗體可透過調控腫瘤微環境，有效縮小攝護腺腫瘤，進一步在ENO1抗體藥物機制的重要發現。

正常細胞通常是攝取葡萄糖，透過有氧呼吸鏈取得能量，僅在缺氧狀態下才轉換成速度較快的糖解作用，用葡萄糖產生能量。1931年獲諾貝爾獎的科學家奧托．瓦爾堡（Otto Warburg）曾提出著名的瓦氏效應(Warburg effect)，發現癌細胞為了快速生長，主要利用糖解作用來快速取得能量。雖然此發現距今已超過90年， 但是尚未能有據此理論而發展成功的新藥。

多發性骨髓瘤細胞已被證實高度倚賴糖解作用而生長，先前也有報導在多發性骨髓瘤細胞上有發現較多的ENO1。癌細胞的ENO1數量越多，病人預後發展越不好。

上毅研發團隊進一步研究顯示，其ENO1抗體新藥能抑制多發性骨髓瘤生長， 除了抑制細胞表面ENO1的致癌功能，更發現能抑制糖解作用，減少癌細胞對葡萄糖的攝取及降低乳酸分泌，此重大發現為本次論文發表之最大亮點。

上毅董事長林孟貴表示，上毅生技持有專利的ENO1抗體是全球第一個進入臨床試驗，可抑制糖解作用的抗體藥物，此全新機轉大幅開啟了上毅生技ENO1的抗體在多種癌症治療之潛力。

多發性骨髓瘤是一種血液性癌症，患者骨髓內充滿癌細胞，造成造血功能降低及骨頭破壞，癌細胞會大量產生抗體Ｍ蛋白，阻塞腎小管，導致腎衰竭。雖已有多種治療藥物可選擇，但在治療控制後容易多次復發，因此多發性骨髓瘤目前仍是無法治癒的疾病。

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