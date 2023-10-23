國產建材南港大型開發案 通過耐震設計標章與結構外審

國產（2504）今（23）日宣布，國產建材實業集團積極推動資產活化，旗下的南港大型開發案交由利晉工程後已進入實質興建階段，正如火如荼進行連續壁與基樁工程，同時邀請 ARUP 台灣奧雅納工程顧問公司負責結構設計規劃，目前已通過耐震設計標章與結構外審，預計於2027年完工。

國產指出，由於位於東區門戶軸心區域，坐擁南港車站四鐵共構題材，也是通往規劃中宜蘭高鐵的正門戶，隨著南港房價、地價不斷創新高，潛在開發利益相當龐大，可望成為集團金雞母，點燃營運獲利優勢大未來。

國產建材實業旗下的「南港大型開發案」，位於南港路三段，佔地6,500坪，預估開發總樓地板面積約6萬餘坪，基地規劃為A、B兩重建區段，A區段為國產建材集團完全持有的商辦大樓，建築基地面積約4,000坪，規劃地上26層、地下5層；B區段則是代為實施的台北市政府商辦大樓，規劃地上20層、地下4層，自2021年底取得建照後，2022年11月正式動工，工期預計四年半。

實際來到「南港大型開發案」基地，目前正在進行A、B兩區連續壁工程，由利晉工程進行營造，ARUP 台灣奧雅納工程顧問公司擔任八成工程結構設計規劃，包括結構工程、機電工程、綠建築永續，ARUP 經理陳暉欽表示，國產建材「南港大型開發案」以取得智慧建築、黃金級綠建築與耐震標章規格打造，目前已取得耐震設計標章，並通過結構外審，接下來將進行耐震標章施工階段特別監督計畫。

ARUP 專案副理郭俊德表示，為達到申請耐震標章的品質要求，施工階段結構須進行特別監督計畫，在上下結構同時進行期間，須派具土木技師或結構技師專業資格的駐地專案工程師2至4人，執行連續性與週期性特別監督，連續性監督是指混凝土澆築、箱型樑柱內灌漿等施工細節，包括混凝土坍流度、氯離子檢測，週期性監督則包括連續壁開挖位置、尺寸與垂直度、鋼構螺栓接合施工、BRB 安裝等製程，品管上相當嚴謹。

由於南港具有四鐵共構交通優勢，又具有「雙東門戶」軸心地位，不僅是大台北最重要的東區門戶計劃，同時也是通往宜蘭高鐵的門戶，許多專家都看好南港未來發展，可望成為下一個信義計畫區。

而國產建材實業「南港大型開發案」位居東區門戶精華軸心地段，隨著南港房地價格不斷創新高，增值空間湧現，加上華固建設以每坪513萬元天價，取得國產建材實業南港大型開發案對面的土地，指標建案「世界明珠」的實價登錄，商辦每坪單價最高達139萬元，住宅最高單價每坪175萬元，均刷新南港房價最高紀錄，也讓國產建材集團的南港大型開發案潛在開發利益豐厚，值得期待。

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