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中鋼：水下基礎27家供應鏈仍在萌芽階段 未來「這零件」具世界競爭力

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

中鋼（2002）扛起離岸風電水下基礎國產化重任。中鋼總經理王錫欽表示，中鋼旗下興達海基培植27家廠商建立水下基礎零件供應鏈，現屬萌芽的在地產業，且風機發展迭代快速，仍需要政府持續扶植，給予時間深耕，成長茁壯。

他表示，未來除了持續改進水下基礎的品質、交貨及成本（QDC）外，亦將聚焦在「轉接段」，這是水下基礎最困難的半成品，生產期程已由原本139天縮短到81天，他有把握興達海基在轉接段可以做到品質精良、並具有世界競爭力。

王錫欽日前出席「離岸風電高峰會」作上述表示。中鋼在2018年成立興達海基，從事水下基礎製造，一方面建立本土供應鏈，一方面為台灣用鋼產業提供高值化發展機會。他表示，為了操兵，中鋼攜手哥本哈根基礎建設基金（CIP）開發中能風場，一路走來從無到有，2023年6月，完成產製16座國產化水下基礎，技術能力與產製能量都有提升，降低成本未來仍有待努力。

他表示，英國是全世界最早發展離岸風電，整整早台灣30年，英國設定2030年在地化比率目標是60%，可見在地化是不容易目標。尤其是台灣海峽多地震，地質鬆軟，水下基礎要有足夠強度，增加焊接的困難點。風機發展快速迭代，風機愈做愈大，水下基礎仍需要政府持續扶植，以奠定根基，朝搶全球訂單方向前進。

離岸風電 中鋼 英國

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