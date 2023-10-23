經濟選書／選擇經濟學 渴望與幸福的方程式

貝瑞‧邦茲（Barry Bonds）是匹茲堡海盜隊（Pittsburgh Pirates）的職業棒球員。他在1991年薪資大幅提升，從85萬美元增加到230萬美元。問題是，他要求的年薪是325萬美元。所以他失望極了，並抱怨道：「不管貝瑞‧邦茲怎麼做，都無法滿足匹茲堡。我一直感到很傷心。」這則故事因為數字驚人所以顯得特別有趣，但是每個人都發生過類似的事情。

想像一下，如果你意外得到5％的加薪，你會有什麼感覺？你可能會很高興，尤其你根本沒想到會加薪時更高興。現在想像一下，當你預期加薪一成，可是只得到5％時，你又會有什麼感覺？你很有可能不會那麼開心，甚至會感到既悲傷又失望。

一般的看法是，我們的幸福不只反映出發生在我們身上的事，還包括我們的期望與希望。經濟學家將這個概念稱為「渴望水準理論」（aspiration-level theory），它很清楚地顯示，幸福是和期望有關的結果的函數。如果結果超出預期，你會很開心。如果結果不如預期，你會很難過。這表示幸福感會隨著結果改善而增加。在其他條件相同的情況下，結果愈好，你就感到愈幸福。但是，這也表示幸福感會隨著期望增加而降低。在所有條件都相同的情況下，你的期望愈高，你對結果的滿意度就會愈低。

身為教育工作者，我時常對學生收到成績單時的反應感到意外。有些人對A－非常憤怒，因為他們以為可以得到A。有些人卻對C＋非常滿意，因為他們本來以為會被當。他們的反應不僅反映他們的考試成績，也反映出他們的期望。渴望水準理論有助於解釋，為什麼人們變得更富有時，幸福感不會跟著上升。

人們的期望會在他們賺到更多錢的時候隨之上升。當你住在學校宿舍時，可能會渴望擁有自己的公寓，再小也沒關係。當你住在小公寓時，可能會渴望住進更大的公寓。當你住進更大的公寓時，可能會渴望住在自己買的房子裡。

依此類推：你擁有愈多，期望就愈大；也許，你認為自己應得的東西也愈多。若是如此，得到更多錢而對幸福感產生的正面影響，會被上升的期望對幸福感產生的負面影響所抵銷，最少也會抵銷掉一部分。行為經濟學家將這種現象稱為「渴望跑步機」（aspiration treadmill），這項概念由來已久。大約兩千年前，斯多葛學派（Stoic）的哲學家塞內卡（Seneca）就曾指出這個問題。他寫道：「過度的繁榮確實會使人貪婪，而且人的欲望無法控制，絕對不會因為得到滿足而消失。」（摘自《選擇經濟學》，天下文化出版）

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