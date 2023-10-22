比亞迪成產量霸主、華為積極布局 資深投行家看見電動車業4個現實

摘要 1.歐盟9月宣布展開調查中國電動車的補貼政策，以評估是否上調進口關稅。主因是中國電動車價格低廉、發展迅速，威脅到歐洲電動車生存。 2.今年比亞迪第三季純電動車的產量，已追上美國電動車霸主特斯拉，成為全球最大的電動車生產商。 3.電動車已經是最重要產業趨勢之一，目前中國是最大贏家，全世界除了特斯拉以外，很難有其他企業的電動車能跟中國競爭。

最近全球電動車市場發生幾件大事，對於台灣有深遠的影響。

1.歐盟調查中國電動車補貼

歐盟9月13日宣布展開對中國電動車的反補貼調查，以評估是否上調進口關稅。主因是中國電動車產業發展太快，價格又十分低廉，已經威脅到歐洲電動車廠生存。

2023年慕尼黑國際車展9月召開，中國車企成為德國以外，參展商數量最多的國家。中國電動車依靠越來越強的智慧化配備和高科技實力，廣受歡迎。

今年上半年，全球電動汽車銷量達到620萬輛，年增49%；中國市場銷量達340萬輛，市占率高達55%。全球電動車主要被中美2大企業——比亞迪和特斯拉占據，市占率分別為21%、15%，其他車企市皆不足10%。

2.美國3聯合汽車工會（UAW）罷工爭取權益

美國聯合汽車工會（United Auto Workers, UAW）針對美國3大車廠（通用汽車、福特、Stellantis）發動罷工，罷工行動重創美國汽車產業，這次罷工的重點訴求是提高工資及縮減工時。

美國電動車生產成本本身就偏高，罷工不只讓車廠損失生產成本，再加上工會要求工人加薪40%，對車廠的處境雪上加霜。特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）認為，UAW的訴求是在讓3大車商走上破產快車道。

3.中國車企比亞迪快速發展

比亞迪今年第三季純電動車的產量，已追上美國電動車霸主特斯拉，比亞迪第三季共售出43.16萬輛純電動車，成為全球最大的電動車生產商。單就汽車生產數量來講，比亞迪今年8月取代福特、躍居全球第四大車廠。

在純電動車方面，比亞迪第三季約生產44萬輛純電動車，年增67%；特斯拉第三季約生產43.05萬輛純電動車，年增18%。未來，雙方的差距很可能進一步拉開。

4.華為9月底剛宣布新的電動車發展計畫

華為近期宣布和奇瑞汽車推出智選轎車「智界S7」電動車，華為表示，智界S7在許多規格都超越特斯拉的Model S。華為並非自己投入生產電動車，而是利用資訊與通訊技術的優勢，與汽車業者合作、布局電動車產業。

這4件大事說明了什麼？

1.電動車已經形成未來最重要產業趨勢，而中國目前是最大贏家，有完整產業鏈。

2.全世界除了特斯拉以外，很難有其他企業能跟中國車企競爭。

3.歐美採用保護主義來對抗中國、美國UAW要求加薪等於自殺，歐洲和美國會進一步沉淪，和中國的差距會越來越大。

4.全球電動車的發展，或許將對地緣政治格局帶來深遠的影響，台灣應企業深思。

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