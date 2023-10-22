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台日友好「千人放天燈」共同祈願「台日觀光共好」

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
舞獅及擊鼓表演活動，增加現場熱鬧氣氛。觀光署／提供
舞獅及擊鼓表演活動，增加現場熱鬧氣氛。觀光署／提供

交通部觀光署與日本旅行業協會（簡稱JATA）共同企劃「千人遊台灣」活動，特別安排於21及22日在平溪菁桐國小由交通部觀光署副署長林信任及日本旅行業協會理事長蝦名邦晴、日台觀光促進協會理事長田ヶ原聡、日本旅行業協會參與西尾忠男、日本台灣交流協會柏木彩主任共同主持台日聯合放天燈活動，期盼台日觀光交流再創新高。

日本觀光廳與日本旅行業協會（JATA）為讓日本出國旅遊人數恢復到COVID-19疫情前水準，於今年5月發布「海外旅行正是時候」宣言，並啟動與各國觀光相關部門合作推展各類宣傳與促銷活動。交通部觀光署除已積極與日方合辦訪台旅客護照優惠措施、台灣旅行照片投稿等活動外，更共同策劃「千人遊台灣」專案，成為JATA疫後首個海外募客活動。活動公布後由日本各旅行業者包裝行程募客，報名相當踴躍，已成功募集超過1,000人來台。

在天燈上寫下願望後施放是傳統祈福儀式的一種，對於日本旅客而言，也是一項極具吸引力的台灣特色活動。來自日本各地的旅客共同祈福、放天燈，現場民眾親眼看著一盞盞的天燈，向天空飄送，都感受到美好的夜晚。林信任及蝦名分別寫下「台日觀光 再創新猷」、「今こそ海外！今こそ台湾！」，祈願透過這場活動，讓台日觀光交流越來越旺、雙方旅客再創新高。

特別來台灣參加活動的渡邊表示「非常開心能參加這次活動，這是我第一次在台灣放天燈，能親手寫下自己的願望，看著天燈飄上天空，內心充滿溫暖與感動，下次還想帶家人來台灣旅遊！」，顯示台灣深受日本旅客青睞，值得一來再來。

交通部觀光署為持續深化台灣觀光特色行程，已積極與日本旅遊業者洽談邀請來台踩線，並爭取包裝販售具特色之台灣旅遊新行程，期望將台灣多元精彩的一面分享給日本朋友；日前觀光署長周永暉更宣布加大行銷力道，加碼新台幣1億元投入日本自由行旅客獎勵，期盼吸引更多日本旅客前來台灣。

交通部觀光署與日本旅行業協會（簡稱JATA）共同企劃「千人遊台灣」活動，特別安排於21及22日在平溪菁桐國小施放天燈。觀光署／提供
交通部觀光署與日本旅行業協會（簡稱JATA）共同企劃「千人遊台灣」活動，特別安排於21及22日在平溪菁桐國小施放天燈。觀光署／提供

觀光 天燈

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