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金鐘58／金鐘典禮發生重大烏龍！活著的導演成已故追憶

時隔三年！緯創家庭日盛大回歸、董座林憲銘驚喜現身

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
金曲歌手韋禮安現身緯創家庭日帶來一系列精彩歌曲。（翻攝自韋禮安臉書）
金曲歌手韋禮安現身緯創家庭日帶來一系列精彩歌曲。（翻攝自韋禮安臉書）

代工大廠緯創（3231）昨（21）日於新北市三重區「大都會公園」盛大舉辦年度「緯創家庭日」，有員工受訪指出，該活動為疫情放緩後的首次舉辦，更已讓大家睽違三年之久，並且主辦單位還結合「露天草地音樂祭」，請來金曲獎常客韋禮安，以及知名原民金曲常勝軍阿爆等歌手接力開唱，千人同樂盛大登場。

緯創家庭日從昨日上午開始進行，主辦單位還特地規劃一系列的「風火山林競賽」，讓各廠區同仁之間相互競賽，看看哪一隊的默契最佳，而現場在經過幾道關卡後，最終由藍隊（新竹廠區）勇奪總冠軍，現場好幾位同仁難掩內心激動的情緒，一邊笑一邊哭的相互擁抱慶祝，令人深深感到各廠區同仁想互信任的緊密情誼。

此外，董事長林憲銘昨日也驚喜現身與員工們同樂，還特地致詞感謝大家多年來的努力付出及支持，並重申自己衷心期盼大家都能玩得開心，而昨日林董上台開講為列在原先的活動流程中，因此對台下員工來說，突然發現林董無預警的突然現身，真的是帶給大家很大的驚喜，並有數位同仁興奮的拿著手機跑去搖滾區錄影，留下難得的美好回憶。

歌手阿爆也透過網路分享，這是自己第一次參加企業內部舉辦的家庭日活動，看到現場孩子們都玩得很開心，並且主辦方緯創還準備了三分多鐘的煙火秀，可說是誠意滿滿，讓大家都看得的超開心。此外，現場工作人員除了擺設許多餐飲攤位外，還備妥很多的益智活動，讓家屬及家中的小朋友，也能透過活動闖關來拿到滿滿的餅乾及糖果。

據了解，今年緯創家庭日邀請到的演唱來賓有旺福、壞特、韋禮安、阿爆（那屋瓦）、歐開合唱團、曾尼（那屋瓦）等歌手齊聚一堂，各自帶來多首自身膾炙人口的經典歌曲，而韋禮安也透過網路指出，非常謝謝緯創的邀請，他從台上可以清楚看見大朋友、小朋友們，一起攜手大合唱的模樣，並讓他收穫了各種可愛又溫馨的現場互動。

緯創家庭日還帶來長達三分鐘的精彩煙火秀。（緯創員工提供）
緯創家庭日還帶來長達三分鐘的精彩煙火秀。（緯創員工提供）
金曲歌手阿爆現身緯創家庭日帶來一系列精彩歌曲。（翻攝自阿爆臉書）
金曲歌手阿爆現身緯創家庭日帶來一系列精彩歌曲。（翻攝自阿爆臉書）
緯創董事長林憲銘。記者吳康瑋／攝影
緯創董事長林憲銘。記者吳康瑋／攝影

緯創 韋禮安 疫情

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