2023台中釜山國際美術交流展 中友百貨盛大登場

藝術串起國際友誼交流，中友百貨舉辦「台中釜山國際美術交流展」，集結台灣、韓國共81位藝術家，即日起至10月31日於C棟13樓國際大廳盛大登場，展出釜山作品35件、台灣作品46件，共81件精彩作品，帶領民眾徜徉在不同文化的藝術世界中。

「2023年第12屆台中釜山國際美術交流展」是睽違九年再度由中友百貨規劃與主辦，攜手韓國釜山美術城作家會與台灣藝術經理人協會，共同完成這次的交流展。

此次由韓國釜山美術城作家會會長薛光龍，以及釜山市政府施設公團本部長朴仁皓親自率團到台中參與盛會，台中市文化局長陳佳君也出席，代表市府歡迎釜山藝術家。展出作品包含油畫、水彩、水墨、書法、膠彩、壓克力、版畫、漆畫、漆器及多媒材等不同形式的精美作品。

中友百貨企劃處經理簡聰政表示，這場是在疫情之後首度舉辦的國際交流活動，選在中友百貨舉辦，顯得別具意義。藉由此次展覽，希望讓中部消費者見識釜山和台灣藝術家精彩絕倫的創作。

中友百貨顧問張光貝則表示，中友百貨長期推廣藝術，此次藉由舉辦國際美術交流展，用藝術、美食、時尚三大主題，帶給顧客最全面最道地的韓國文化體驗。

韓國釜山市早期從重工業開始發展，27年前以「釜山影展」文化活動提高了世界能見度，目前已是亞洲舉足輕重的大型影展，釜山藝術創作可看性也是相當高，此次參展也有當地知名藝術家的作品。

此外，台灣部分也多達46位藝術家參與展出，如曾肅良、廖素真、李宗仁、王仁傑、陶文岳、連建興、黃茂松等國內知名藝術家都名列其中，展品內容豐富多樣，是中部地區難得一見的大型藝術展覽。

現場除了藝術交流展之外，中友百貨同時規劃頗受消費者喜愛的「韓國美食物產展」，安排道地韓國美食、小吃、體驗韓服拍攝等精彩活動，活動期間於展區當日不限金額消費即可獲得1組幸運號碼，有機會獲得「Holo＋FACE韓式證件照套組」、「SAMSUNG Galaxy A53 5G手機」等大獎。 台中釜山國際美術交流展集結台灣、韓國81位藝術家，在中友百貨盛大登場。記者宋健生/攝影

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