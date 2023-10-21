2023台中釜山國際美術交流展 中友百貨盛大登場
藝術串起國際友誼交流，中友百貨舉辦「台中釜山國際美術交流展」，集結台灣、韓國共81位藝術家，即日起至10月31日於C棟13樓國際大廳盛大登場，展出釜山作品35件、台灣作品46件，共81件精彩作品，帶領民眾徜徉在不同文化的藝術世界中。
「2023年第12屆台中釜山國際美術交流展」是睽違九年再度由中友百貨規劃與主辦，攜手韓國釜山美術城作家會與台灣藝術經理人協會，共同完成這次的交流展。
此次由韓國釜山美術城作家會會長薛光龍，以及釜山市政府施設公團本部長朴仁皓親自率團到台中參與盛會，台中市文化局長陳佳君也出席，代表市府歡迎釜山藝術家。展出作品包含油畫、水彩、水墨、書法、膠彩、壓克力、版畫、漆畫、漆器及多媒材等不同形式的精美作品。
中友百貨企劃處經理簡聰政表示，這場是在疫情之後首度舉辦的國際交流活動，選在中友百貨舉辦，顯得別具意義。藉由此次展覽，希望讓中部消費者見識釜山和台灣藝術家精彩絕倫的創作。
中友百貨顧問張光貝則表示，中友百貨長期推廣藝術，此次藉由舉辦國際美術交流展，用藝術、美食、時尚三大主題，帶給顧客最全面最道地的韓國文化體驗。
韓國釜山市早期從重工業開始發展，27年前以「釜山影展」文化活動提高了世界能見度，目前已是亞洲舉足輕重的大型影展，釜山藝術創作可看性也是相當高，此次參展也有當地知名藝術家的作品。
此外，台灣部分也多達46位藝術家參與展出，如曾肅良、廖素真、李宗仁、王仁傑、陶文岳、連建興、黃茂松等國內知名藝術家都名列其中，展品內容豐富多樣，是中部地區難得一見的大型藝術展覽。
現場除了藝術交流展之外，中友百貨同時規劃頗受消費者喜愛的「韓國美食物產展」，安排道地韓國美食、小吃、體驗韓服拍攝等精彩活動，活動期間於展區當日不限金額消費即可獲得1組幸運號碼，有機會獲得「Holo＋FACE韓式證件照套組」、「SAMSUNG Galaxy A53 5G手機」等大獎。
▪ 台中百貨商場遍地開 這裡未來有3商場房價竟跌2%
▪ 房間3處為何貼紅色圓形紙？房東詭笑曝答案 「住1年」過來人：毛到失語
▪ 他想買4樓老公寓出租 眾人見2關鍵全搖頭：最好不要
▪ 買房前怎知有惡鄰居？過來人曝7大招 有「這情境」高機率中標
▪ 蛋白區新屋房價高於蛋黃老大樓「正常嗎？」 多人認同：就是爽
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言