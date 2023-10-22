龍巖集團家族四代 事業截然不同

「我爸爸是個非常成功的人，成功的人有成功的一些特質，那些特質也許不是那時候的我能夠欣賞或接受的」，Lydia AI共同創辦人李俊毅形容父親─龍巖集團創辦人李世聰是個傳統又權威的人，「比如他會說我給你學費，你就要聽我的，這是老闆型思維；當我16歲決定離家出走，他跟我講的第一句話就是，『你活給我看啊！』」

「Anthony（李俊毅的英文名）很喜歡文學，有時很工程師，有時又很藝術」，一位Lydia的員工如此形容他。今年3月，他的父親因病離開人世，在弔唁現場，李俊毅以「祈禱」為題，寫了一首詩給父親。

他自我剖析，當年想要離家的眾多想法裡，還有一個是，他不想活在父親的陰影裡，「我一直認為，我可以做的比我爸爸還好。」

他笑說，李家人的血液裡，彷彿就帶有反骨的DNA，家族三代做的事業都不一樣，第一代做電子業，第二代做半導體，第三代也就是李世聰，他決定賣掉半導體公司改做殯葬業，「父親選擇做殯葬，我選擇做AI，就是這樣。」

李俊毅16歲離家，在「自我流放」期間，手機、e-mail全部換掉，完全跟家人失聯，七年後才回到多倫多念大學，並跟家裡聯絡，他消失七年間，連父親都以為他不在人世了。

李俊毅說，當初為了這場出走，他規劃了一年，做了一堆筆記研究，要挑一個物價最便宜的地方，除了紐芬蘭省，還有一個Nunavut（努納福特地區）物價也很低，「但那是愛斯基摩人住的地方，我也沒辦法去。」

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