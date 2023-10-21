台灣國際職業婦女協會台中第二分會成立 林秀芬任理事長

由專業及優質職業女性組成的「台灣國際職業婦女協會」，今（21）日在清新溫泉飯店盛大舉行台中第二分會創立儀式，由林秀芬擔任創會理事長。總會理事長郭壽珍與各分會代表超過300人到場祝賀，並頒發會旗與當選證書。

林秀芬則舉非洲諺語為例：「一個人可以走得快，一群人可以走得更遠」，期盼大家共創美好未來，讓社會、世界更好，女性得到更多尊重。

國際職業婦女協會（IFBPW）是一個由專業及優質職業女性組成的國際團體，對於聯合國制訂婦女政策具有相當的影響力，每年都要在婦女地位委員會上，針對不同的主題有提供建議，為婦女爭取更多的權益空間。

台灣國際職業婦女協會台中第一分會在2008年成立後，受到眾多女性的肯定，會員數越來越多，於是在今日成立第二分會，並由林秀芬擔任理事長。

林秀芬表示，該協會宗旨，包括幫助婦女就業與二度就業；保護婦女權益；幫助婦女創業、拓展事業，以及增加專業知識；克服社會加諸女性的限制；創造有利婦女成長的工作教育健康環境，台中第二分會當然也會不餘遺力，貫徹這些宗旨。

另外在會務方面，也結合了聯合國永續發展目標，還有目前ESG的世界潮流，希望透過例會讓姐妹們認識這些內涵。