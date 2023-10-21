誠品等3百貨來了！台中七期房價竟跌2%？房仲曝原因

台中百貨商場遍地開花，為房市添加亮點，七期重劃區目前已有新光三越、大遠百等百貨雙雄爭霸，未來還有「誠品台中480」等3大百貨商場進駐，但根據實價登錄，七期今年房價反而跌2.0%。房仲分析，七期難有新穎議題，市場轉冷時房價因價高回檔，故房價小跌。

台中市七期重劃區為台中新政中心，目前有新光三越、大遠百兩大百貨雙雄插旗，磁吸台中、彰化、南投、雲林等中部客群，去年營業額合計近450億元，未來包括

誠品生活台中旗艦店「誠品台中480」、冠德環球購物中心、豐生活購物中心等3大百貨商場也將插旗七期。

住商不動產彙整實價登錄發現，台中東區有三井LaLaport進駐，今年平均房價每坪31.0萬元、年增12.7%；十四期的漢神洲際購物中心備受期待，均價34.1萬元、年增7.9%；烏日高鐵特區有高鐵娛樂城加持，均價30.1萬元、年增2.4%；五期開設的國泰台中置地廣場，均價每坪29.6萬元、年增0.7%。七期均價40.1萬元，小幅回落2.0%。

大家房屋企劃研究室總監郎美囡分析，各大百貨爭相進駐台中市，對新興區域或較缺乏話題的地段帶動效果強，如東區因開發早、房價低，過往欠缺區域利多，以東區為例，三井LaLaport進駐東區，今年房價年增12.7%，漲幅居冠，十四期、烏日、五期也因百貨進駐帶動房價。

郎美囡指出，反觀七期雖然豪宅、百貨林立，誠品台中480等3大百貨商場將開幕，不過原本房價高，今年市場不易有亮眼表現，今年均價40.1萬元，小幅回落2.0%。

住商不動產台中旱溪加盟店店東張博毅指出，台中東區房市有三井LaLaport開幕、鐵路高架化、大智路打通等交通建設助攻，近期吸引其他區的換屋族、首購族買進東區。

住商不動產彙整台中新商場與周邊房價實價登錄。圖／住商不動產提供 台中消費力驚人，台中新光三越及大遠百去年營業額合計近450億元。記者宋健生/攝影

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