快訊

金鐘58／「台北女子圖鑑」、「模仿犯」各拿2項 得獎名單不斷更新

金鐘58／第一獎就靠她救場 鍾欣凌變身「人形羽毛球」

實支實付10大理賠曝光 常見3腫瘤還有白內障、剖腹產

聽新聞
test
0:00 / 0:00

誠品等3百貨來了！台中七期房價竟跌2%？房仲曝原因

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
誠品生活台中旗艦店「誠品台中480」將插旗台中市七期重劃區。圖／本報資料照片
誠品生活台中旗艦店「誠品台中480」將插旗台中市七期重劃區。圖／本報資料照片

台中百貨商場遍地開花，為房市添加亮點，七期重劃區目前已有新光三越、大遠百等百貨雙雄爭霸，未來還有「誠品台中480」等3大百貨商場進駐，但根據實價登錄，七期今年房價反而跌2.0%。房仲分析，七期難有新穎議題，市場轉冷時房價因價高回檔，故房價小跌。

台中市七期重劃區為台中新政中心，目前有新光三越、大遠百兩大百貨雙雄插旗，磁吸台中、彰化、南投、雲林等中部客群，去年營業額合計近450億元，未來包括

誠品生活台中旗艦店「誠品台中480」、冠德環球購物中心、豐生活購物中心等3大百貨商場也將插旗七期。

住商不動產彙整實價登錄發現，台中東區有三井LaLaport進駐，今年平均房價每坪31.0萬元、年增12.7%；十四期的漢神洲際購物中心備受期待，均價34.1萬元、年增7.9%；烏日高鐵特區有高鐵娛樂城加持，均價30.1萬元、年增2.4%；五期開設的國泰台中置地廣場，均價每坪29.6萬元、年增0.7%。七期均價40.1萬元，小幅回落2.0%。

大家房屋企劃研究室總監郎美囡分析，各大百貨爭相進駐台中市，對新興區域或較缺乏話題的地段帶動效果強，如東區因開發早、房價低，過往欠缺區域利多，以東區為例，三井LaLaport進駐東區，今年房價年增12.7%，漲幅居冠，十四期、烏日、五期也因百貨進駐帶動房價。

郎美囡指出，反觀七期雖然豪宅、百貨林立，誠品台中480等3大百貨商場將開幕，不過原本房價高，今年市場不易有亮眼表現，今年均價40.1萬元，小幅回落2.0%。

住商不動產台中旱溪加盟店店東張博毅指出，台中東區房市有三井LaLaport開幕、鐵路高架化、大智路打通等交通建設助攻，近期吸引其他區的換屋族、首購族買進東區。

住商不動產彙整台中新商場與周邊房價實價登錄。圖／住商不動產提供
住商不動產彙整台中新商場與周邊房價實價登錄。圖／住商不動產提供
台中消費力驚人，台中新光三越及大遠百去年營業額合計近450億元。記者宋健生/攝影
台中消費力驚人，台中新光三越及大遠百去年營業額合計近450億元。記者宋健生/攝影

房價 重劃區 誠品 遠百 新光三越

延伸閱讀

時代的眼淚！18年來吸引2億人次 誠品信義店耶誕夜熄燈

他是誰？時力不分區立委提名陳泰源 房仲斜槓選秀節目、賣屋給隋棠聲名大噪

裕隆城、三井⋯為何購物城越開越多？資深投行家看見3個趨勢

裕隆城真正終結新店百貨沙漠 在地人喊「人多到可怕」

相關新聞

台中百貨商場遍地開 這裡未來有3商場房價竟跌2%

台中市百貨商場、購屋中心遍地開花，不僅成為區域利多，更為房市添加亮點。不過觀察台中新開幕及未來將誕生的商場周邊房價，今年...

總獎金300萬！「第六屆潮創客大賽」吸青創菁英齊聚較勁

「第六屆潮創客大賽」決賽昨在僑光科技大學登場，創業高手齊聚，競賽激烈，最後由台灣圖靈鏈公司奪得「產業菁英組」冠軍，臥虎藏...

誠品等3百貨來了！台中七期房價竟跌2%？房仲曝原因

台中百貨商場遍地開花，為房市添加亮點，七期重劃區目前已有新光三越、大遠百等百貨雙雄爭霸，未來還有「誠品台中480」等3大...

保健食品製造與零售數倍成長 十年進口值紐西蘭增30倍

維生素逐漸成為餐前餐後來一顆的健康標準配備，財政部統計發現，10年來相關產品銷售規模顯著成長，111年保健食品相關產業銷...

池上秋收藝術節邁入15年 台灣好基金會董座柯文昌：已成立信託持續挹注

台東縣池上鄉一年一度藝術盛事「池上秋收稻穗藝術節」，今年邁入第15年，因適逢雲門舞集50周年，主辦單位台灣好基金會與池上...

漲價20％死忠客戶竟更黏它 共享機車WeMo甩開價格戰秘密

下了班要應酬，那麼一早該先騎自己的車去上班嗎？共享機車服務在台上線，有不少上班族滑開手機，就有共享汽機車平台的App，解決隔天酒醒之後，還要返回餐廳，把車騎回家的窘境。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。