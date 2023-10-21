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台中東海國際藝術節 萬聖搗蛋特攻隊藝術街大集合

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
「第十屆東海國際藝術節-搗蛋特攻隊我們都在藝術街」萬聖節活動熱鬧登場。記者宋健生/攝影
「第十屆東海國際藝術節-搗蛋特攻隊我們都在藝術街」萬聖節活動熱鬧登場。記者宋健生/攝影

台中市經濟發展局主辦的「第十屆東海國際藝術節-搗蛋特攻隊我們都在藝術街」萬聖節活動，今（21）日在東海藝術街商圈柯比意廣場熱鬧登場，有折氣球暖場、搗蛋萬聖市集、萬聖節嘉年華遊行、萬聖音樂舞台秀、團隊闖關討糖等各式精彩表演節目。

現場還有一座六公尺高的神祕魔王萬聖裝置藝術，相當壯觀，邀大家一起來藝術街感受萬聖節活潑歡樂的氣氛。

東海藝術街商圈主委黃子倩指出，今年活動除邀請在地團體遊行走秀外，萬聖節歌舞表演節目更多是由商圈藝術街店家組成。

另外，此次「搗蛋特攻隊」活動主視覺，是由畢業於東海大學美術系暨英國劍橋藝術學院童書插畫碩士-舒媞自由插畫家所設計，創作擅長運用壓克力、水粉、色鉛筆和電腦繪圖等多種媒材結合混搭，且創作題材大多取自於日常生活及在地元素，讓藝術街增添童趣萬聖節氛圍。

經發局說明，今年除了有在地團體遊行、萬聖節歌舞表演、團隊討糖闖關、搗蛋萬聖市集等精彩表演外，還有特製萬聖餐點及店家優惠。

而討糖活動設計以5至10人為一組，以團隊討糖遊戲闖關方式，並邀請商圈會員店家擔任闖關關主，再由鬼王帶領各團隊闖關，至合作店家討糖，完成任務的團隊均可回到柯比意廣場領取此次專屬萬聖節活動的紀念品。

經發局表示，備受各界期待的消費盛事「2023台中購物節」將於10月26日開跑，活動期間再度串聯全市商圈、夜市及市場發放第三波物調券，歡迎全國民眾到台中商圈挖掘更多好吃、好玩、好逛、好買店家，來趟隱藏版的美食之旅。

今年萬聖節歌舞表演節目，多是由商圈藝術街店家所組成。記者宋健生/攝影
今年萬聖節歌舞表演節目，多是由商圈藝術街店家所組成。記者宋健生/攝影

萬聖節 東海大學

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