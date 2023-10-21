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「為愛圓夢路跑」登場 逾5,000名跑者及眷屬熱情參與

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
「為愛圓夢路跑」有老夫老妻攜手健走，也有全家親子同行。記者宋健生/攝影
「為愛圓夢路跑」有老夫老妻攜手健走，也有全家親子同行。記者宋健生/攝影

台灣行動菩薩助學協會第十屆相見歡「2023 愛一直都在」系列活動第一場「為愛圓夢路跑」，今（21）日在水湳中央公園盛大舉行，有2,600名來自各地愛心跑者報名參加，連同參與草地野餐活動的跑者眷屬，合計超過5,000人共襄盛舉。

活動現場旗幟飄揚熱鬧滾滾，有老夫老妻攜手健走，也有全家親子同行，大舞台前的綠地上，更是一處一處的民眾邊看表演邊野餐，這次活動獲得台中市長盧秀燕用影片宣導支持，台中市運動局更全力提供支援，讓活動完美呈現，愛心滿滿。

值得注意的是，這次「為愛圓夢路跑」，報名費及企業贊助款所得，除了大部分轉作學生助學金之外，一部分也將在12月2日舉辦系列活動第2場：圓1,000名小朋友的九族文化村之旅美夢，可說是一次公益兩種效益。

台中副市長黃國榮代表市長盧秀燕出席活動，更親自進入賽道身體力行參與路跑，鼓勵市民朋友一起加入樂活運動行列；也感謝主辦單位台灣行動菩薩助學協會結合路跑作公益，並感謝到場支持的各企業代表，善盡企業社會責任熱心公益，推動台中城市運動風氣。

黃國榮表示，盧市長上任後，積極推動台中運動發展，已累計啟用10座運動場館，包括港區運動公園、長春、大里、潭子國民暨兒童運動中心，以及沙鹿、西屯與北屯兒童運動中心、國際壘球園區、二信游泳池、中央球場等。

另外，清水、豐原、北屯、太平的國民暨兒童運動中心、烏日全民運動館、台中國際足球運動休閒園區都已動工，預計未來還有巨蛋體育館等重要運動建設，市府會繼續努力優化台中的運動環境。

台灣行動菩薩助學協會理事長、勝群金屬董事長陳武華指出，協會成立20年，今日公益路跑活動，報名費及企業贊助款所得近400萬元，捐入行動菩薩協會做為學生助學金。

此外，也將帶領1,000名小朋友至九族文化村旅行。透過路跑運動與公益結合，為偏鄉孩童盡一份心力，讓社會有更多的正能量，期許大家一起跑出健康、跑出愛。

台灣行動菩薩助學協會活動主委、龍寶建設董事長張麗莉表示，看到這麼多人來參加，真的是既開心又激動。在活動副主委馬珊珊、活動總召呂彥毅、秘書長游金洲及許多理監事，以及業界的好友們號召下，此次路跑有2,600人報名參加，連同眷屬超過5,000人熱情參與，謝謝大家一起為愛而跑。

而此次賽事路線環繞擁有台中之肺盛名的中央公園，讓參與者體驗徜徉於都市綠洲的樂趣。

運動局說明，近年台中市積極推展休閒路跑，吸引民眾一起健康運動，包括2023霹靂超先天、櫻桃小丸子等，以及羅布森伴城路跑、大甲媽BOBI RUN路跑、舒跑杯、資訊盃公益馬拉松、國道四號路跑、228扶輪盃公益路跑、高美濕地路跑等，期盼透過上述活動，鼓勵市民走出戶外、享受健康運動，體驗台中之美並養成規律運動習慣。

今天活動，包括台中市運動局長李昱叡、麗明營造董事長吳春山、精湛建設總經理陳志聲、春耕不動產董事長陳三奇、惠宇營建設機構總裁張健均、富旺國際董事長林正雄、嘉磐建設董事長魏嘉銘、富宇建設協理周燕槿、大台中不動產開發公會理事長王至亮、Feeling18巧克力工房創辦人茆晉牂、金頌企業副董事長林鎮宏、國際扶輪3462地區總監李正雄、永義房屋中區經管會長王薏勝等人均出席。

而這次公益路跑輕鬆又有愛心、摸彩獎品也相當豐富，光是由企業贊助摸彩的獎品就達100多項 ，包括一晚要價4萬元左右的虹夕諾雅谷關雙人房住宿券、蘋果iPhone 15手機、台中日光溫泉雙人房住宿券、捷安特腳踏車、55吋電視機、Garmin GPS全方位鐵人運動錶等。

誠品聯合會計師事務所創辦人黃鴻隆(中坐者)也參與路跑活動。記者宋健生/攝影
誠品聯合會計師事務所創辦人黃鴻隆(中坐者)也參與路跑活動。記者宋健生/攝影
路跑報名費及企業贊助款近400萬元，捐入行動菩薩協會做為學生助學金。記者宋健生/攝影
路跑報名費及企業贊助款近400萬元，捐入行動菩薩協會做為學生助學金。記者宋健生/攝影
跑完路跑的台中副市長黃國榮(右)與民眾一起邊看表演邊野餐。記者宋健生/攝影
跑完路跑的台中副市長黃國榮(右)與民眾一起邊看表演邊野餐。記者宋健生/攝影
台灣行動菩薩助學協會「為愛圓夢路跑」今日在中央公園盛大舉行。記者宋健生/攝影
台灣行動菩薩助學協會「為愛圓夢路跑」今日在中央公園盛大舉行。記者宋健生/攝影
「為愛圓夢路跑」吸引2,600名來自各地愛心跑者報名參加。記者宋健生/攝影
「為愛圓夢路跑」吸引2,600名來自各地愛心跑者報名參加。記者宋健生/攝影

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