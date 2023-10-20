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北市觀傳局力爭港澳旅客來台 率香港旅遊業者體驗雙層餐車、逛貓空

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
觀傳局長王秋冬在雙層餐車上向香港旅遊業者介紹北市夜間景色。北市觀傳局提供
觀傳局長王秋冬在雙層餐車上向香港旅遊業者介紹北市夜間景色。北市觀傳局提供

為爭取港澳市場旅遊客源，台北市觀光傳播局於昨（19）日晚間接待來自香港的旅遊業界高級主管參訪團，安排體驗台北市雙層餐車並進行交流。觀傳局局長王秋冬致詞表示，台北擁有豐富自然與人文資源，包含台北101、夜市、故宮、貓空等；接下來也將舉辦跨年晚會、2025世界壯年運動會等許多大型活動及國際賽會，邀請業者一同體驗「你所未見的台北」，並規劃包裝旅遊產品送客到台北。

觀傳局表示，港澳遊客一直是我國入境旅客中的主要客源之一，根據交通部觀光署統計，今年入境旅客以港澳入境居首，1-8月香港入台共計68萬9,075人次，占入台總人數382萬2,774人次的18%；本次特別安排全台獨有的「台北市雙層餐車」作為接待踩線團的歡迎晚宴，希望業者對台北市的疫後觀光新亮點，留下深刻的印象。

王秋冬指出，「台北市雙層餐車」2021年開始與五星級飯店合作推出特色餐點，現已邁入第八季；本季餐點與「台北晶華酒店」合作，在流動風景中品嚐五星級的餐飲，邊欣賞台北信義區及大安區的地標建築與生活風貌，包含世界最高的綠建築台北101、擁有垂直森林的低碳旋轉建築陶朱隱園，以及國父紀念館、台北大巨蛋、信義A13、仁愛敦南圓環、台北W飯店等指標性建築及景點，相信對香港遊客來說絕對是一項新體驗。

香港業者也分享說，乘坐豪華雙層觀光餐車、品嚐五星級美食，是性價比很高的旅遊產品，且香港遊客本來就非常喜歡台北的美食，這個台北的新旅遊體驗，相信將廣受香港遊客喜愛。

此次率隊的華航香港分公司總經理陳賢立表示，與會的香港旅遊業代表，都是香港出境遊的主要旅遊行業高管，且對台北抱持很大的興趣，期待共同推動新的觀光亮點；像是本次安排「三貓」體驗行程，雖然貓空對香港人來說並不陌生，但推出的「台北貓空茶會」活動，是香港遊客可以嘗試的旅遊新形式；再加上貓空甜點地圖、貓空茶餐、鐵觀音的封茶活動等，對香港遊客頗具吸引力。

觀傳局進一步說，本次踩線行程還安排到台北101的85樓餐廳，一邊欣賞台北高空景觀、一邊品嚐咖啡；另也安排享用台北冠軍牛肉麵，推廣台北的美食。

觀傳局補充，2025年將由台北市與新北市舉辦「雙北世界壯年運動會」，這是一場展現台灣文化、觀光旅遊特色的國際運動賽會，邀請華航（2610）香港分公司及香港的旅行業者規劃套裝旅遊行程，讓參加賽事之餘的旅客選手們順遊臺北城。

北市觀傳局長王秋冬歡迎華航香港踩線團。北市觀傳局提供
北市觀傳局長王秋冬歡迎華航香港踩線團。北市觀傳局提供

香港 觀光 台北101

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